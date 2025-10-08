Quy tắc "3 không" của Phương Oanh và Shark Bình khi yêu nhau

Câu đố dành cho bạn:

Khi yêu, Phương Oanh và Shark Bình đã đặt ra quy tắc "3 không", để cho thấy cả hai đến với nhau từ sự cảm mến và tôn trọng chân thành.

Vậy quy tắc đó cụ thể là gì? Hãy giải 4 manh mối bên dưới để tìm ra kết quả cuối cùng.

Manh mối 1 Câu hỏi: Phương Oanh và Shark Bình công khai mối quan hệ tình cảm vào thời điểm nào? A. Giữa năm 2020 B. Cuối năm 2021 C. Giữa năm 2022 Giải thích: Phương Oanh – Shark Bình công khai hẹn hò vào tháng 8/2022, gây “bão” mạng xã hội khi loạt ảnh đi du lịch chung được lan truyền.

Manh mối 2 Câu hỏi: Phản ứng ban đầu của dư luận khi cặp đôi công khai yêu nhau là gì? A. Hầu hết ủng hộ vì cả hai xứng đôi B. Tranh cãi dữ dội C. Không quan tâm nhiều Giải thích: Khi mối quan hệ của cặp đôi được công khai, dư luận tranh cãi dữ dội do Shark Bình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.

Manh mối 3 Câu hỏi: Phương Oanh từng chia sẻ điều gì khiến cô cảm thấy bị thu hút ở Shark Bình? A. Ngoại hình phong độ, cá tính B. Trí tuệ, cách nói chuyện thẳng thắn và tinh tế C. Tài sản lớn và danh tiếng Giải thích: Phương Oanh cho biết cô yêu Shark Bình vì sự thông minh, sâu sắc và biết quan tâm, chứ không phải vì địa vị hay tiền bạc.

Manh mối 4 Câu hỏi: Ai là người chủ động đề xuất “quy tắc 3 không” trong mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình? A. Shark Bình B. Phương Oanh C. Quản lý của Phương Oanh Giải thích: Chính Phương Oanh là người đặt ra quy tắc “3 không” ngay từ đầu để giữ sự rạch ròi trong mối quan hệ tình cảm với Shark Bình.

