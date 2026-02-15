Quỹ SPDR mua hơn 8 tạ vàng trong 1 ngày

Theo dữ liệu từ muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua vào 8,5 tạ bạc trong ngày 13/2 qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên trên 1.077 tấn, tương ứng quy mô khoảng 173 tỷ USD. Thời gian gần đây, quỹ đang có xu hướng bị rút vốn. Tính từ đầu tháng 2, SPDR đã bán ra khoảng 10 tấn vàng.

Xu hướng bán ra của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới có nhịp hồi phục khá mạnh từ đầu tháng 2 sau cú rơi lịch sử vào cuối tháng 1. Hiện tại, giá vàng đang giao dịch quanh mức 5.000 USD/oz, tăng gần 17% từ đầu năm nhưng vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức cao nhất từng chạm đến ghi nhận trong ngày 29/1 (trên 5.600 USD/oz).

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết vàng, và đặc biệt là bạc, đang hưởng lợi khi chỉ số CPI tháng 1 tăng thấp hơn dự kiến, giúp xoa dịu những lo ngại của giới đầu tư. Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 1, thấp hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế. Dữ liệu do LSEG tổng hợp cho thấy thị trường kỳ vọng tổng mức cắt giảm lãi suất của Fed khoảng 63 điểm cơ bản trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên được dự báo vào tháng 7.

Các nhà phân tích của ANZ đã nâng dự báo giá vàng quý 2 lên 5.800 USD/oz từ mức 5.400 USD/oz do vàng vẫn là một tài sản phòng hộ có sức hấp dẫn trên thị trường. Đồng thời, chuyên gia lưu ý rằng bạc, dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư mạnh, có thể chứng kiến đà suy yếu khi người mua công nghiệp dè dặt trước mức giá cao.

Đồng quan điểm, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Capital.com, nhận định: “Thị trường kim loại quý về dài hạn nhiều khả năng vẫn duy trì xu hướng tăng, nhưng trong bối cảnh biến động mạnh như hiện nay, các mốc giá tròn lớn đóng vai trò chỉ báo vị thế. Khi những ngưỡng quan trọng bị phá vỡ, các đợt giảm hoặc tăng sẽ càng bị khuếch đại”.

Trong khi đó, Bart Melek - Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities cho rằng Trung Quốc đang bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, có thể khiến thanh khoản thị trường suy giảm. Ông cũng nhấn mạnh việc chưa rõ mức độ quan tâm đối với “giao dịch phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ hiện nay”. Ông Melek đánh giá 5.000 USD/oz vẫn là kịch bản tích cực cho nhà đầu tư.

“Mức 5.000 USD/oz cho giá trung bình quý tới vẫn là rất cao so với lịch sử. Yếu tố hỗ trợ là sau khi ông Powell rời nhiệm sở, Fed có thể có một chủ tịch thiên về hạ lãi suất hơn, đặc biệt ở kỳ hạn ngắn. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng giá vàng bứt phá mạnh, bởi chưa rõ liệu vị Chủ tịch mới có sẵn sàng chấp nhận lạm phát cao hơn để đổi lấy tăng trưởng hay không. Bất định vẫn rất lớn. Khi Chủ tịch mới chính thức nhậm chức vào tháng 5, thị trường sẽ có thêm cơ sở đánh giá”, chuyên gia TD Securities nhận định.