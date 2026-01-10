Quy mô khủng khiếp của “trang trại điện thoại” dưới tay "ông trùm" Chen Zhi

"Trang trại điện thoại" thực ra là những căn phòng chứa hàng trăm, thậm chí hàng chục ngàn chiếc điện thoại thông minh được xếp san sát trên các giá đỡ kim loại. Tất cả được kết nối với nguồn điện và máy chủ để hoạt động 24/7.

Theo tờ Thượng Quan (Shobserver) và Macao Daily, tính đến năm 2025, Prince Group kiểm soát hơn 10 địa điểm giam giữ trái phép trên lãnh thổ Campuchia. Chỉ riêng tại hai cơ sở bị triệt phá đã có tới 1.250 chiếc điện thoại điều khiển khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội. Tính ra trung bình mỗi chiếc điện thoại quản lý khoảng 60 tài khoản mạng xã hội.

Theo phân tích từ trang 36Kr, những điện thoại đó đóng vai trò như một cổng kết nối. Bên trong mỗi máy chạy hàng chục hệ điều hành ảo. Mỗi hệ điều hành này có đầy đủ thông số như thiết bị thật, giúp chúng qua mặt hoàn toàn các thuật toán kiểm tra gắt gao của Facebook hay Telegram.

Trong hồ sơ pháp lý của Tòa án Quận Đông New York (Mỹ), đã xuất hiện hình ảnh về "trang trại điện thoại" được cho là dùng để lừa đảo viễn thông. Ảnh: shobserver

Cơ chế "một người điều khiển vạn máy"

Trong đế chế của Chen Zhi, thay vì cần hàng ngàn nhân viên ngồi bấm điện thoại thủ công, họ sử dụng cơ chế kiểm soát nhóm.

Chỉ cần một người ngồi trước màn hình máy tính chủ và thực hiện một thao tác, như đăng một bức ảnh sang chảnh hay gửi lời chào làm quen; thì ngay lập tức, lệnh đó sẽ được sao chép và thực hiện đồng loạt trên hàng ngàn điện thoại khác nhau.

Mục đích của việc này là để "nuôi" tài khoản. Thay vì dùng các phần mềm ảo dễ bị mạng xã hội phát hiện và khóa, việc dùng điện thoại thật giúp các tài khoản lừa đảo trông như của người dùng thật.

Các tài khoản có thể tự động đi "dạo" trên mạng xã hội, nhấn like, bình luận để tạo uy tín. Khi nạn nhân nhìn vào, họ sẽ thấy một tài khoản có lịch sử hoạt động dày đặc, tương tác như người thật suốt nhiều năm, từ đó hoàn toàn tin tưởng đây không phải là tài khoản ảo mới lập.

Theo điều tra ban đầu, tổ chức do Chen Zhi cầm đầu bị nghi ngờ liên quan nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm tổ chức đánh bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh phi pháp, che giấu và rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm. Ảnh: haitheme.com

Ma trận tài khoản và vị trí giả

Dù dàn máy đặt ở Campuchia, nhưng thông qua công nghệ Proxy IP, mỗi chiếc điện thoại sẽ "mượn" một địa chỉ mạng của một hộ gia đình thật tại Mỹ hoặc Anh, để che giấu vị trí thực tế.

Nạn nhân ở New York (Mỹ) hay London (Anh) sẽ tin rằng mình đang trò chuyện với một người hàng xóm hoặc một doanh nhân ở cùng thành phố.

Sự tinh vi còn nằm ở việc xây dựng danh tính dựa trên tâm lý học.

Mỗi danh tính giả không được tạo ra ngẫu nhiên. Chúng được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu kỹ lưỡng tâm lý và hành vi của nhóm nạn nhân mục tiêu.

Từ sở thích, phong cách nói chuyện đến những lo lắng cá nhân, tất cả đều được chuẩn bị sẵn để khi tiếp cận, nạn nhân sẽ cảm thấy sự đồng điệu, gần gũi và không chút xa lạ.

Hệ thống "trang trại điện thoại" không chỉ dùng để tiếp cận nạn nhân mà còn tích hợp sẵn các ví điện tử và mã QR thanh toán.

Ngay khi nạn nhân sập bẫy và chuyển tiền, hệ thống AI sẽ tự động chia nhỏ số tiền đó, đẩy qua hàng ngàn tài khoản ảo trên dàn máy để thực hiện việc "trộn tiền" và đổi sang tiền điện tử (Bitcoin) ngay lập tức.