Quy mô GDP Việt Nam được dự báo sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 năm nữa, vậy GDP bình quân đầu người thì sao?

Cụ thể, báo cáo cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ, vượt mức trung bình toàn cầu, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Song, các chuyên gia CEBR dự báo, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm được dự báo sẽ giảm xuống mức trung bình 5,5% trong giai đoạn 2026–2030. Nguyên nhân chính được cho là xuất khẩu suy yếu, khi căng thẳng thương mại và tăng trưởng chậm lại tại các đối tác lớn như Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu làm giảm nhu cầu.

Trong thập kỷ tiếp theo, CEBR dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trung bình 5,3% mỗi năm. Trong vòng 15 năm tới, vị thế của Việt Nam trên Bảng xếp hạng Kinh tế Thế giới sẽ có sự cải thiện. Cụ thể, quy mô GDP của Việt Nam được dự báo sẽ đạt 524 tỷ USD trong năm 2025 và đến năm 2040, quy mô GDP của Việt Nam sẽ đạt 1.407 tỷ USD, trở thành nền kinh tế lớn thứ 27 trên thế giới , vượt qua các nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN như Singapore (864 tỷ USD), Thái Lan (839 tỷ USD).

Dự báo quy mô GDP theo giá hiện hành của Việt Nam. (Nguồn: CEBR)

Đối với GDP bình quân đầu người, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD). Với kết quả này, Việt Nam chính thức gia nhập vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Về chỉ tiêu này, các chuyên gia CEBR dự báo, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang đi lên khá rõ nét cả về mức tuyệt đối lẫn vị thế tương đối trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Từ mức khoảng 4.536 USD năm 2024, thu nhập bình quân đầu người được dự báo tăng lên 5.087 USD năm 2026 và đạt khoảng 6.444 USD vào năm 2030.

Dự báo GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành của Việt Nam đến năm 2040. Nguồn: CEBR

Xa hơn, đến 2035 con số này có thể lên tới 9.149 USD, và 12.559 USD vào năm 2040. Không chỉ tăng về lượng, Việt Nam còn cải thiện thứ hạng: từ khoảng 123–124 hiện nay lên top 120 vào năm 2030, top 112 năm 2035 và top 107 vào năm 2040.

Năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu là quốc gia hùng cường, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 38.000 USD

Theo nghị quyết 252/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 81/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021 – 2030. Trong đó, giai đoạn 2026 – 2030, Việt Nam đạt từ 10%/năm trở lên.

Năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD. Đặc biệt, tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ đạt trên 50%, khu vực công nghiệp - xây dựng trên 40% (trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28%), và khu vực nông, lâm, thủy sản dưới 10%.

Ngoài ra, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân của Việt Nam đạt khoảng 7%/năm thời kỳ 2021 – 2030. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%/năm. Hơn nữa, đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Tầm nhìn đến năm 2050, theo Nghị quyết, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; nước phát triển, thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; và quản trị xã hội trên nền tảng xã hội số hoàn chỉnh.

Nghị quyết nêu rõ tầm nhìn giai đoạn từ năm 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,0 - 7,5%/năm. Đến năm 2050, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo giá hiện hành đạt khoảng 38.000 USD. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70 - 75%, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,85...