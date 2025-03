Quy định về đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước với cơ sở in, đúc tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 06 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với cơ sở in, đúc tiền để in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại.

Quyết định này quy định về việc đặt hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi là Ngân hàng Nhà nước) với các cơ sở in, đúc tiền trong nước để thực hiện in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại. Việc đặt hàng in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ sở in, đúc tiền nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Theo Quyết định, Ngân hàng Nhà nước đặt hàng các cơ sở in, đúc tiền để thực hiện in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại hàng năm theo các nội dung sau đây:

Về điều kiện đặt hàng để thực hiện in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại hàng năm

Nhà cung cấp dịch vụ in đúc tiền giấy, sản xuất tiền kim loại phải đáp ứng các điều kiện sau: Là các cơ sở in, đúc tiền hợp pháp, có chức năng in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại theo quy định của pháp luật ngân hàng; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động; đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động in, đúc tiền theo quy định của pháp luật.

Căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật do Ngân hàng Nhà nước ban hành, kế hoạch in, đúc tiền hàng năm và đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành làm cơ sở để đặt hàng.

Đơn giá và việc điều chỉnh đơn giá

Hằng năm, sau khi được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch in tiền, cơ sở in, đúc tiền xây dựng Phương án giá dịch vụ sự nghiệp công in tiền giấy, sản xuất tiền kim loại theo quy định pháp luật về giá gửi Ngân hàng Nhà nước thẩm định. Trên cơ sở thẩm định và đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính quy định giá tối đa, Ngân hàng Nhà nước quyết định đơn giá cụ thể của từng sản phẩm để đặt hàng các cơ sở in, đúc tiền theo quy định pháp luật về giá và bảo đảm không cao hơn giá tối đa do Bộ Tài chính ban hành.

Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Ngoài các quy định nêu trên, các nội dung khác về đặt hàng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32 ngày 10-4-2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19-5-2025.