Quy định từ 1/2025 mà học sinh, sinh viên cần lưu ý!

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2025, khi Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành, ngoài việc phân hạng lại giấy phép lái xe (hay thường gọi là bằng lái xe) thì Luật này còn quy định về các hạng bằng lái xe áp dụng đối với loại xe mô tô điện.

Cụ thể, ngày 27/06/2024, Quốc hội đã ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 thay thế cho Luật giao thông đường bộ 2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

Căn cứ điểm a, b, c khoản 1 Điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 thì kể từ ngày 01/01/2025, quy định về các hạng giấy phép lái xe, trong đó có:

(i) Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW.

(ii) Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

(iii) Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

Như vậy người tham gia giao thông điều khiển các loại xe điện sau đây thì phải cần bằng lái xe:

- Xe mô tô điện hai bánh có công suất động cơ điện đến 11kW thì phải cần bằng lái xe hạng A1 hoặc bằng B1.

- Xe mô tô điện hai bánh có công suất động cơ điện trên 11kW và xe mô tô điện thuộc trường hợp thứ (1) thì phải cần bằng lái xe hạng A.

Do đó, từ ngày 01/01/2025, người điều khiển xe mô tô điện cũng phải có Giấy phép lái xe theo quy định.

Trường hợp thực hiện việc đổi, cấp lại bằng lái xe theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 thì hạng bằng lái xe để lái xe mô tô điện được quy định tại Điểm a, b, c khoản 2 và Điểm a, b, c khoản 3 Điều 89 Luật này.

Cụ thể, hạng A1 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A sẽ chỉ được điều khiển xe mô tô điện hai bánh có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW;

Hạng A2 được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng A sẽ được điều khiển xe mô tô điện hai bánh có công suất động cơ điện trên 11 kW và xe mô tô điện thuộc hạng A1 mới;

Hạng A3 được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng B1 sẽ được điều khiển xe mô tô điện hai bánh có công suất động cơ điện đến 11 kW.