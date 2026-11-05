Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã quyết định phong quân hàm Binh nhì đối với công dân đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được sắp xếp, bồ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên.

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 173/2026/TT-BQP ngày 28/10/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BQP ngày 26/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 65/2025/TT-BQP.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 5 về phong cấp bậc Binh nhì như sau:

“b) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã quyết định phong quân hàm Binh nhì đối với công dân đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên.”.

Bên cạnh đó sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:

“4. Thăng, giáng cấp bậc quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã quyết định thăng, giáng cấp bậc quân hàm đến Binh nhất đối với binh sĩ đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên;

b) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Chí huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh) quyết định thăng, giáng cấp bậc quân hàm từ Hạ sĩ đến Thượng sĩ đối với hạ sĩ quan đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được sắp xếp, bổ nhiệm vào đơn vị dự bị động viên.”

Sửa thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức hạ sĩ quan, binh sĩ

Thông tư số 173/2026/TT-BQP cũng sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 9:

“a) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức Tiếu đội trường và các chức vụ tương đương đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị đã được sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên;”.

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 13:

“a) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các đơn vị nhận nguồn, các đơn vị thuộc các Bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng các đơn vị chuyên môn dự bị có quân nhân dự bị đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương (nếu có) tổ chức thực hiện việc phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm và bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị theo quy định của Thông tư này;”.

Thông tư số 173/2026/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2026.