Đây không phải là phá vỡ nếp nhà, mà là điều chỉnh nếp nhà để phù hợp với cuộc sống của những người trưởng thành đang đi làm.

Một gia đình có nề nếp, giờ giấc sinh hoạt rõ ràng vốn là điều đáng quý. Nhưng khi nguyên tắc được đặt ra mà không tính đến hoàn cảnh của từng thành viên, liệu đó còn là cách giữ gìn nếp nhà hay đang trở thành một quy định cứng nhắc khiến người trong cuộc cảm thấy mình không được tôn trọng?

Mới đây, tâm sự của một nàng dâu về quy định giờ ăn tối tại nhà chồng đã thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Câu chuyện được chia sẻ như sau:

Nguồn: Vén khéo

“Nhà chồng mình có một quy định là đúng 6 giờ tối tất cả phải có mặt ở bàn ăn. Ai về muộn thì tự nhịn, chứ mẹ chồng không để phần.

Mình làm văn phòng, bình thường 5 giờ 30 tan làm nhưng tắc đường nên nhiều hôm gần 6 giờ 30 mới về, chưa kể những hôm phải tăng ca. Mấy lần đầu mẹ chồng còn để cơm, sau mẹ bảo nhà có giờ giấc thì phải theo, không thể vì một người mà phá lệ đâu nên tự liệu đi.

Có hôm mình về lúc 6 giờ 30, thấy cả nhà đang ăn, mình vừa ngồi xuống thì mẹ bảo: ‘Con về muộn nên mẹ không nấu phần của con đâu’. Mình tưởng mẹ đùa, ai ngờ nói thật. Chồng ngồi cạnh cũng im im ăn thôi. Xong mình đứng lên đi ra ngoài ăn luôn.

Mình biết mỗi nhà có nếp sống riêng, nhưng đi làm về muộn chứ có phải cố tình la cà đâu. Mà điều làm mình khó chịu nhất là chồng mình cũng thấy chuyện này hoàn toàn bình thường. Mọi người nghĩ đây là gia đình sống có nguyên tắc hay đang quá khắt khe vậy?”.

Nguyên tắc không sai, nhưng sự linh hoạt mới cho thấy tình cảm gia đình

Nhìn từ phía mẹ chồng, việc muốn cả nhà ăn uống đúng giờ không hẳn là điều vô lý. Có thể bà đã quen với nếp sinh hoạt cố định, muốn mọi người cùng ngồi vào mâm cơm, tránh cảnh người ăn trước, người ăn sau. Nếu bà là người đứng bếp, việc phải chờ đợi hoặc nấu đi nấu lại cũng có thể khiến bà mệt mỏi. Một gia đình đông người cũng cần những quy tắc chung để duy trì sinh hoạt.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ quy tắc ấy có đang được áp dụng một cách công bằng và hợp lý hay không. Người đi làm về muộn vì tắc đường, tăng ca không giống người cố tình la cà, bỏ bữa cơm gia đình. Không thể mặc định rằng cứ không có mặt đúng 6 giờ thì người đó phải tự chịu trách nhiệm cho việc không có cơm ăn.

Một nguyên tắc tốt cần giúp mọi người sống thuận tiện hơn, chứ không nên biến thành chiếc đồng hồ để đánh giá ai là người có trách nhiệm với gia đình. Nếu biết con dâu thường xuyên tan làm muộn, gia đình hoàn toàn có thể thống nhất cách giải quyết đơn giản: để riêng một phần thức ăn, cho con dâu tự hâm nóng khi về hoặc báo trước nếu hôm đó không thể chờ.

Điều đáng chú ý hơn trong câu chuyện lại là thái độ của người chồng. Anh có thể không phải người nấu ăn, nhưng anh là người hiểu rõ nhất lịch trình làm việc của vợ. Khi vợ thường xuyên về muộn vì công việc, anh hoàn toàn có thể chủ động nói với mẹ để tìm cách dung hòa. Sự im lặng của anh có thể khiến vợ cảm thấy mình là người duy nhất phải thích nghi với nếp sống của gia đình chồng.

Sống chung không có nghĩa là một người phải luôn nhường phần bất tiện cho người khác

Thực tế, nhiều mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu không bắt nguồn từ những chuyện quá lớn, mà tích tụ từ những việc rất nhỏ như giờ ăn, giờ giấc đi về, cách sử dụng không gian chung hay phân chia việc nhà. Mỗi người đều cho rằng mình có lý, nhưng lại thiếu một cuộc trò chuyện để tìm ra cách sống phù hợp với tất cả.

Ảnh minh họa

Với nàng dâu trong câu chuyện, việc đứng dậy ra ngoài ăn có thể là phản ứng khi cảm thấy bị đặt vào thế khó xử. Tuy nhiên, nếu muốn giải quyết lâu dài, cô nên trao đổi thẳng thắn với chồng trước, thay vì để sự ấm ức tích tụ qua từng bữa cơm. Hai vợ chồng cần thống nhất cách ứng xử, sau đó cùng nói chuyện với mẹ để đưa ra một thỏa thuận cụ thể.

Chẳng hạn, cả nhà vẫn giữ giờ ăn tối lúc 6 giờ, nhưng nếu ai phải tăng ca hoặc về muộn vì công việc thì chỉ cần báo trước. Người về muộn có thể tự hâm nóng thức ăn, hoặc vợ chồng tự chuẩn bị phần ăn riêng. Đây không phải là phá vỡ nếp nhà, mà là điều chỉnh nếp nhà để phù hợp với cuộc sống của những người trưởng thành đang đi làm.

Còn nếu hai bên không thể tìm được tiếng nói chung, vợ chồng cũng nên cân nhắc việc sống riêng nếu điều kiện cho phép. Bởi một mái nhà có thể giữ được trật tự nhờ những quy định, nhưng để mọi người thực sự muốn trở về, nó cần có thêm sự thấu hiểu.

Suy cho cùng, mâm cơm gia đình đáng quý không chỉ vì mọi người ngồi xuống cùng một giờ, mà còn vì ai cũng cảm thấy mình được chờ đợi và có một phần trong đó.