Quy định mới về điện mặt trời mái nhà, có thể được bán trên 50%?

Bộ Công Thương đang soạn thảo Dự thảo lần 3 về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.



Bộ Công Thương đề xuất cho bán điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu dư với tỉ lệ cao hơn 50%

Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã xây dựng cơ chế mua bán sản lượng điện riêng với nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, bao gồm nguồn điện của hộ gia đình; nguồn điện mặt trời mái nhà lắp đặt ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo có lưới điện nhưng chưa đấu nối, liên kết với hệ thống điện quốc gia; nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ lắp đặt tại công trình là tài sản công…

Cùng với đó, Bộ Công Thương cho phép điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được bán sản lượng điện dư nhưng không vượt quá 50%.

Quy định mới về điện mặt trời mái nhà

Bộ Công Thương cho phép đối với khu vực miền núi, biên giới, hải đảo chưa được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia được bán sản lượng điện dư không giới hạn. Kể tư thời điểm khu vực này được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia, việc mua bán sản lượng điện dư được thực hiện theo quy định tại dự thảo Nghị định.

Một điểm đặc biệt nữa là dự thảo Nghị định lần đầu tiên cho phép bán điện dư với tỉ lệ cao hơn 50%, với thời hạn từ ngày Nghị định có hiệu lực tới ngày 31-12-2030.

Thực tế, quy định này cũng khiến nhiều bên liên quan băn khoăn rằng liệu có mâu thuẫn với nội dung quy định ở điều khoản trước đó tại Nghị định về việc chỉ được bán sản lượng điện dư dưới 50%.

Bộ Công Thương lý giải quy định mua bán tỷ lệ điện dư không quá 50% được áp dụng cho mọi đối tượng tại mọi thời điểm Nghị định còn hiệu lực thi hành. Quy định tỷ lệ mua vượt quá 50% chỉ được áp dụng đến ngày 31-12-2030. Tỷ lệ cụ thể do bên bán và bên mua thỏa thuận bảo đảm phù hợp với thực tiễn vận hành hệ thống điện và nhu cầu của mỗi bên.

Bộ Công Thương bổ sung quy định trên là để khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà trong giai đoạn đến năm 2030 trên cơ sở ý kiến đồng thuận của EVN.

Từ ngày 1-1-2031, tỉ lệ mua mua bán sản lượng điện dư thực hiện theo quy định tại Nghị định, tức chỉ được bán dưới 50%.