Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định 658 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định nêu rõ, Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong các lĩnh vực tuyên giáo, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan định hướng về chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền, ngày 1/10. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Chính trị quy định các nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương về: nghiên cứu, tham mưu; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định; tham gia, phối hợp công tác; thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược công tác tư tưởng; đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tư tưởng, định hướng nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo; tham gia chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng theo lĩnh vực được phân công.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quảng bá Di sản Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; việc triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tuyên giáo tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ...

Về tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban và một số Phó Trưởng Ban, trong đó có Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm. Số lượng Phó Trưởng Ban thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị.

Ban Tuyên giáo Trung ương có 11 đơn vị trực thuộc, gồm: Vụ Lý luận chính trị, Vụ Tuyên truyền, Vụ Báo chí - Xuất bản, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Vụ Thông tin - Đối ngoại, Vụ Khoa giáo, Vụ Nghiên cứu Dư luận xã hội, Vụ Địa phương, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Văn phòng.

Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và vị trí việc làm. Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên, lao động hợp đồng phục vụ công tác của Ban.

Quyết định 658 có hiệu lực từ ngày 29/10, thay thế Quyết định 246 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.