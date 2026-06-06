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Quy định mới về Bảo hiểm y tế từ ngày 1/7, tất cả người dân cần biết

Duy Anh
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Các chính sách mới tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia BHYT, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Từ ngày 1/7, các quy định mới về chính sách Bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Mở rộng quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia Bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp, cụ thể:

Quy định mới về Bảo hiểm y tế từ ngày 1/7, tất cả người dân cần biết - Ảnh 1.

Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Điều chỉnh mức hưởng Bảo hiểm y tế

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi Bảo hiểm y tế, theo đó:

Quy định mới về Bảo hiểm y tế từ ngày 1/7, tất cả người dân cần biết - Ảnh 2.

Các trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế.

Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia Bảo hiểm y tế được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113,850.000 đồng).

Ngoài ra, quy định cũng làm rõ mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trong một số trường hợp đặc thù như người tham gia Bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu) hoặc chưa xuất trình đầy đủ thủ tục theo quy định.

Các mức thanh toán được xác định theo tỷ lệ mức lương cơ sở, bảo đảm hài hòa quyền lợi người bệnh và khả năng chi trả của quỹ.

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