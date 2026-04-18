Quy định mới tại sân bay Tân Sơn Nhất: Bắt buộc khai báo thông tin trực tuyến trước khi nhập cảnh

Hữu Thắng |

Nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và hiện đại hóa quy trình thông quan, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam vừa chính thức áp dụng quy định bắt buộc khai báo thông tin trực tuyến đối với hành khách là người nước ngoài và kiều bào khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo thông báo mới nhất từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam, kể từ ngày 15/4/2026, toàn bộ hành khách mang quốc tịch nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực (visa) để nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải tuân thủ một thủ tục bắt buộc mới. Theo đó, nhóm hành khách này cần hoàn tất việc khai báo thông tin cá nhân trước khi tiến đến bục kiểm soát hải quan. Cơ quan chức năng cũng lưu ý rõ, quy định mới này sẽ không áp dụng đối với công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu Việt Nam hoặc những hành khách chỉ thực hiện các chuyến bay quá cảnh (transit) mà không làm thủ tục nhập cảnh vào nội địa.

Hành khách có quốc tịch nước ngoài cần khai báo thông tin trực tuyến khi nhập cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Để đảm bảo lịch trình di chuyển không bị gián đoạn, hành khách được khuyến nghị nên hoàn tất việc khai báo ngay từ nhà hoặc trước khi khởi hành chuyến bay. Thao tác này có thể được thực hiện một cách chủ động thông qua cổng thông tin điện tử chính thức tại địa chỉ prearrival.immigration.gov.vn.

Bên cạnh đó, hành khách cũng có thể quét mã QR được cung cấp sẵn tại các khu vực xuất nhập cảnh bên trong nhà ga Tân Sơn Nhất. Sau khi điền đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin theo yêu cầu, hệ thống sẽ trả về một mã QR xác nhận cá nhân. Nhiệm vụ của hành khách chỉ là xuất trình mã QR này cho cán bộ Công an cửa khẩu để hoàn tất thủ tục một cách nhanh gọn nhất. Các hãng hàng không lớn, tiêu biểu như Vietjet, cũng đã đồng loạt phát đi thông báo nhắc nhở khách hàng của mình nên chủ động tuân thủ quy định này nhằm tránh tình trạng ùn ứ kéo dài thời gian xử lý tại sân bay.

Hành khách nên thực hiện khai báo trước khi khởi hành chuyến bay để tiết kiệm thời gian và tránh ùn tắc tại khu vực làm thủ tục nhập cảnh.

Việc chuyển đổi sang hình thức khai báo thông tin điện tử trước chuyến bay là một nỗ lực lớn của ngành xuất nhập cảnh nhằm hướng tới một môi trường quản lý minh bạch, chuyên nghiệp và an toàn hơn. Phương thức này không chỉ giúp cơ quan nhà nước kiểm soát thông tin hiệu quả mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho chính hành khách. Bằng việc chuẩn bị sẵn mã QR xác nhận, thời gian đứng xếp hàng chờ kiểm tra thủ công tại quầy sẽ được cắt giảm đáng kể, qua đó góp phần giải quyết triệt để bài toán ùn tắc cục bộ thường thấy tại Tân Sơn Nhất trong những khung giờ cao điểm đón khách quốc tế.

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
