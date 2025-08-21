Theo quy định mới, người dân có thể dùng Căn cước, Căn cước công dân (CCCD) hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh.

Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT, dựa trên Luật Bảo hiểm y tế năm 2024. Theo đó, người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh cần xuất trình thông tin thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân theo một trong các hình thức sau:

- Xuất trình Căn cước, CCCD hoặc tài khoản VNeID mức độ 2 đã được tích hợp thông tin thẻ BHYT.

- Xuất trình thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Trong trường hợp thẻ BHYT giấy chưa có ảnh hoặc mã số BHYT, người bệnh cần xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh như: Căn cước, CCCD, hộ chiếu, ứng dụng VNeID, ứng dụng VssID, hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ cần xuất trình thẻ BHYT bản giấy, bản điện tử hoặc mã số BHYT. Nếu trẻ chưa được cấp thẻ BHYT, gia đình có thể xuất trình bản gốc hoặc bản chụp giấy chứng sinh.

- Đối với trẻ sơ sinh, cha, mẹ hoặc người thân của trẻ sẽ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án. Trong trường hợp trẻ không có người thân đi cùng, đại diện của cơ sở khám chữa bệnh sẽ thực hiện việc xác nhận này.

- Người đang trong thời gian chờ cấp mới hoặc đổi thẻ BHYT cần xuất trình giấy hẹn trả kết quả do cơ quan BHXH cấp, kèm theo một giấy tờ chứng minh nhân thân.

- Người đã hiến bộ phận cơ thể cần xuất trình thông tin về thẻ BHYT của mình.

- Trường hợp người hiến tạng chưa có thẻ BHYT, cần xuất trình giấy ra viện (do cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể cấp) và một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân như CCCD, hộ chiếu, VNeID hoặc VssID.

- Nếu người hiến tạng chưa có thẻ BHYT nhưng cần phải điều trị ngay sau khi hiến, cơ sở khám chữa bệnh sẽ cùng người bệnh hoặc người thân xác nhận trực tiếp vào hồ sơ bệnh án để đảm bảo quyền lợi.

- Trong trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT cần xuất trình các giấy tờ nêu trên trước khi kết thúc đợt điều trị. Khi đi khám chữa bệnh BHYT, người tham gia cần xuất trình thông tin về thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân.

Thu hồi và tạm khóa thẻ BHYT

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quản lý và sử dụng thẻ BHYT của người tham gia, thẻ BHYT có thể bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng trong một số trường hợp:

Thu hồi: Khi có hành vi gian lận thông tin về đối tượng, mức hưởng trong việc cấp thẻ BHYT hoặc các hành vi gian lận khác.

Tạm giữ hoặc tạm khóa: Khi người tham gia cho người khác mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác để KCB. Thẻ sẽ được mở khóa hoặc trả lại sau khi người vi phạm thực hiện nghĩa vụ nộp phạt và khắc phục hậu quả.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm thông báo cho người tham gia BHYT khi thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa thẻ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều thay đổi quan trọng về thẻ BHYT, tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia trong tiếp cận và thụ hưởng các quyền lợi.