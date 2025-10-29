Quy định mới liên quan đến giấy tờ được tích hợp trên VNeID sẽ có hiệu lực ngay trong tháng sau, người dân lưu ý!

Theo đó, khoản 4 Điều 1 Nghị định 280/2025/NĐ-CP bổ sung khoản 8 và khoản 9 vào Điều 9 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, quy định rõ: Không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.

- Trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

Như vậy, kể từ ngày 01/11/2025, khi người dân đã có thông tin tích hợp trong ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì cơ quan chứng thực không được yêu cầu nộp bản giấy của các giấy tờ đó.

Trước 01/11/2024, Nghị định 23/2015/NĐ-CP chưa quy định việc khai thác dữ liệu từ VNeID hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia để thay thế bản giấy. Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính hoặc bản sao chứng thực để đối chiếu, dù thông tin đó đã tồn tại trong hệ thống điện tử của cơ quan nhà nước.

Danh sách các giấy tờ đã có giá trị ngang bản cứng trên VNeID

Với tài khoản định danh điện tử mức 2, ứng dụng VNeID của bạn có thể thay thế hoàn toàn các loại giấy tờ quan trọng sau:

1. Căn cước công dân (CCCD)

Đây là tính năng cơ bản và quan trọng nhất. CCCD điện tử trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương với thẻ CCCD gắn chip vật lý, được sử dụng trong mọi giao dịch hành chính, dân sự (như làm thủ tục tại sân bay, ngân hàng, cơ quan nhà nước) yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.

2. Giấy phép lái xe (GPLX) & Giấy đăng ký xe

Kể từ ngày 1/7/2024, thông tin GPLX và Đăng ký xe trên VNeID đã được công nhận có giá trị tương đương bản cứng khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra. Do đó, người dân có thể xuất trình các loại giấy tờ sau trên VNeID khi được yêu cầu:

- Giấy phép lái xe

- Giấy đăng ký xe

- Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

- Bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng

3. Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT)

Đây là một trong những tiện ích thiết thực nhất. Thẻ BHYT tích hợp trên VNeID có giá trị sử dụng tương đương thẻ BHYT giấy hoặc thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID. Theo đó, người dân có thể xuất trình CCCD gắn chip hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên VNeID khi làm thủ tục khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế trên toàn quốc.

4. Thông tin về Cư trú (Thay thế Sổ hộ khẩu, Giấy tạm trú)

VNeID xác thực thông tin về nơi thường trú, tạm trú của công dân, có giá trị thay thế hoàn toàn cho Sổ hộ khẩu giấy hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú, được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính yêu cầu xác minh nơi cư trú như đăng ký nhập học cho con, thủ tục đất đai, v.v.

5. Thông tin Mã số thuế cá nhân và Người phụ thuộc

Giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, hiển thị thông tin để thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế một cách nhanh chóng, chính xác.



