Quy định lớn liên quan đến tất cả ô tô trên cả nước sẽ bị bãi bỏ từ năm sau: CSGT sẽ kiểm soát thế nào?

Việc bãi bỏ tem kiểm định truyền thống trên kính lái ô tô kể từ ngày 1/1/2027 đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác quản lý giao thông. Thay vì quan sát bằng mắt thường, lực lượng chức năng sẽ chuyển sang hình thức kiểm soát hoàn toàn trên không gian số.

Quản lý bằng dữ liệu điện tử và camera AI

Theo Nghị định 89/2026 về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định vừa được Chính phủ ban hành, ô tô tham gia giao thông từ năm 2027 sẽ không còn phải dán tem kiểm định trên kính trước. Sự thay đổi này khiến nhiều người dân thắc mắc về cách thức kiểm tra của Cảnh sát giao thông (CSGT) khi không còn dấu hiệu nhận diện trực quan.

Thực tế, việc giám sát sẽ được chuyển đổi sang hình thức khai thác dữ liệu số trực tiếp. Cụ thể:

Hệ thống camera AI: Lực lượng chức năng sẽ sử dụng hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đặt trên các tuyến đường để tự động quét biển số, đối soát tức thời với kho dữ liệu đăng kiểm quốc gia.

Tiêu biểu tại Hà Nội, Công an Hà Nội đã công bố vị trí lắp 1.837 camera AI phạt nguội, sắp lắp thêm 2.460 chiếc trong năm 2026.

Tra cứu trực tuyến: Khi dừng xe kiểm tra, thay vì nhìn vào kính lái, cán bộ chiến sĩ CSGT sẽ truy cập hệ thống dữ liệu điện tử để xác định tình trạng kiểm định, thời hạn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Cách làm này không chỉ giúp việc kiểm tra thuận lợi, chính xác hơn mà còn triệt tiêu hoàn toàn tình trạng sử dụng tem giả, tem bong tróc hay hư hỏng vốn gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý trước đây.

Hiện nay dữ liệu cấp Giấy chứng nhận kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu trên Hệ thống Công nghệ thông in của Bộ Xây dựng và thông qua trục tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ Xây dựng chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an để có thể tích hợp thông tin vào các ứng dụng VNeID và VNeTraffic.

Giấy chứng nhận đăng kiểm số: Tiện lợi cho cả chủ xe và đơn vị đăng kiểm

Song song với việc bỏ tem dán, ngành đăng kiểm đã triển khai cấp Giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử thay cho bản giấy từ tháng 3 năm nay. Bước đi này giúp các trung tâm đăng kiểm tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn.

Giấy chứng nhận điện tử là phiên bản số của giấy chứng nhận kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam và được tra cứu trực tuyến trên Trang Web của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://www.vr.org.vn).

Giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác; đồng thời tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện Giấy chứng nhận điện tử trên trang Web của Cục Đăng kiểm Việt Nam để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).

Đối với chủ xe, chứng nhận điện tử giúp loại bỏ nỗi lo mất mát, hư hỏng giấy tờ và thủ tục xin cấp lại phiền hà. Mọi thông tin về phương tiện hiện đã được lưu trữ an toàn trên hệ thống, cho phép chủ xe và cơ quan chức năng truy xuất bất cứ khi nào cần thiết.

Việc bãi bỏ tem kiểm định dán kính không chỉ là một thủ tục hành chính được cắt giảm, mà là sự chuyển dịch sang tư duy quản lý hiện đại. Sự kết hợp giữa dữ liệu số hóa và công nghệ AI sẽ tạo ra một môi trường giao thông minh bạch, an toàn và giảm thiểu tối đa các rủi ro từ sai sót của con người.



