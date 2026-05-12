Quỹ của các "đại gia" dầu mỏ OPEC lần đầu tiên rót vốn vào một định chế phi ngân hàng tại Việt Nam

OPEC Fund Building - Bên trong. Ảnh; OPEC Fund

Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực (EVF) vừa hoàn tất việc huy động khoản vay trị giá 25 triệu USD từ Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC nhằm mở rộng nguồn vốn cho phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngày 11/05/2026, đơn vị tư vấn Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) công bố hoàn tất giao dịch tín dụng trị giá 25 triệu USD (tương đương 660 tỷ đồng) giữa Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC (OFID) và EVF. Đây là giao dịch đầu tiên của EMGA thực hiện cho EVF tại thị trường Việt Nam.

Quỹ OPEC (OFID) là định chế tài chính phát triển đa phương được thành lập năm 1976 bởi các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Khác với tổ chức OPEC chuyên về chính sách dầu khí, Quỹ OPEC tập trung vào hỗ trợ phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển ở khu vực Nam Bán Cầu dựa trên nguyên tắc tương trợ và trao đổi nguồn lực nội khối.

Định chế này hiện ghi nhận quy mô cam kết lũy kế vượt 32 tỷ USD trên 125 quốc gia, với mức giải ngân trong năm 2025 đạt kỷ lục 3,2 tỷ USD (tăng 39%). Với xếp hạng tín nhiệm AA+ từ Fitch và S&P, Quỹ OPEC duy trì năng lực tài chính ổn định để hỗ trợ các thị trường mới nổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các khoản phê duyệt tài trợ của Quỹ OPEC tại thị trường Việt Nam đã đạt mức 409,87 triệu USD.

Cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam cho thấy sự tập trung đa dạng vào các trụ cột kinh tế, trong đó lĩnh vực Tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất (135 triệu USD), tiếp nối bởi Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Y tế. Quỹ đã từng cung cấp khoản vay 40 triệu USD cho MSB (Maritime Bank) năm 2023 hay các khoản tín dụng cho SeABank.

Về mục tiêu sử dụng vốn, ông Đinh Ngọc Bảo, Trưởng phòng Thị trường Vốn của EVF cho biết: “Chúng tôi hài lòng khi hợp tác với EMGA để huy động nguồn vốn này từ Quỹ OPEC. Giao dịch này thể hiện một cột mốc quan trọng trong chiến lược của EVF nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho khu vực SME tại Việt Nam, một động lực chính cho sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Chúng tôi chia sẻ sự đồng kết chặt chẽ với Quỹ OPEC trong việc hỗ trợ tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực tư nhân.”

Tại phía đơn vị tư vấn, ông Sajeev Chakkalakal, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Ngân hàng Đầu tư của EMGA nhận định: “ Chúng tôi vui mừng khi hoàn tất giao dịch đầu tiên này, đảm bảo tầm nhìn của EVF trong việc hỗ trợ lĩnh vực SME cũng như các hành động vì khí hậu tại Việt Nam. Đây là trải nghiệm tích cực khi làm việc với đối tác lâu năm OFID trong lộ trình mở rộng hiện diện tại lĩnh vực tài chính Việt Nam.”

Ông Jeremy Dobson, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Vận hành của EMGA bổ sung thêm rằng đây là lần đầu tiên đơn vị này tư vấn cho một định chế tài chính phi ngân hàng (NBFI) tại Việt Nam. Khoản tài trợ nợ này được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa cơ sở nguồn vốn của EVF trong giai đoạn tới.

Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực (EVF) được thành lập năm 2008, hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính cho cả khách hàng tổ chức và cá nhân, bao gồm tài trợ doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn và các giải pháp cho vay.

Ngày 12/05/2026, mã cổ phiếu EVF đang giao dịch quanh mức 13.150 đồng/cổ phiếu, giảm 1,13% so với phiên trước.