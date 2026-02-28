Quỹ bạc bán ra hơn trăm tấn khi giá lên cao nhất trong 1 tháng

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới bất ngờ có cú nhảy vọt hơn 6% qua đó leo lên mức gần 94 USD/oz, cao nhất kể từ cuối tháng 1. Như vậy, giá bạc đã tăng hơn 30% trong khoảng 3 tuần trở lại đây. Dù vậy, giá bạc vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất lịch sử từng chạm đến (trên 120 USD/oz).

Giá bạc tăng vọt, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý đã tranh thủ bán ra 104 tấn bạc trong ngày 27/2. Sau khi gom mạnh trong 2 ngày đầu tuần, lực mua của quỹ đã hạ nhiệt và đảo chiều sang bán. Tính đến cuối tháng 2, quỹ còn nắm gần 16.000 tấn bạc, tương đương quy mô khoảng hơn 46 tỷ USD.

Động thái của SLV có phần bất ngờ khi giá bạc vừa vượt ngưỡng quan trọng. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, 90 USD/oz không chỉ là con số tròn mang tính biểu tượng mà còn là vùng đỉnh của giai đoạn tích lũy hiện tại.

“Nếu giá bạc có thể đóng cửa trên mốc này trong phiên giao dịch ngày, xu hướng tăng nhiều khả năng sẽ được củng cố, mở ra triển vọng tiến tới ngưỡng 100 USD/oz - một cột mốc tâm lý quan trọng khác” - ông Christopher Lewis nói.

Bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại bất định khiến giới đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn. Các nhà đầu tư cũng đang đối mặt với nỗi lo ngày càng tăng trước việc chính quyền Tổng thống Trump có thể khởi động hành động quân sự chống lại Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ.

Các nhà phân tích tại UBS đánh giá rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhóm phân tích cũng cho rằng bất ổn địa chính trị khó có thể sớm hạ nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của ông Trump. Dù các sự kiện địa chính trị thường không tạo ra tác động dài hạn lên thị trường toàn cầu, chúng vẫn có thể kích hoạt các đợt biến động ngắn hạn, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản phòng ngừa rủi ro.

Về dài hạn, AuAg Funds (công ty quản lý quỹ đầu tư đến từ Thụy Điển, chuyên tập trung vào các tài sản liên quan đến kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc) tin rằng, bạc còn dư địa tăng lớn hơn, khi giá có thể tăng gấp đôi trong bối cảnh hiện tại. Công ty cho biết, ngoài vai trò kim loại tiền tệ, bạc còn được hỗ trợ mạnh bởi nhu cầu công nghiệp.