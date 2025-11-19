Quốc vương Thái Lan thực hiện chuyến thăm chưa từng có tiền lệ đến trung tâm vũ trụ Trung Quốc

Nhà vua Maha Vajiralongkorn, 73 tuổi, cùng Hoàng hậu Suthida mỉm cười và vẫy tay với các phi hành gia xuất hiện qua màn hình lớn từ trạm vũ trụ Thiên Cung.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Trung tâm Kiểm soát bay vũ trụ Bắc Kinh. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Cuộc gặp diễn ra hôm 16/11 tại Trung tâm Kiểm soát bay vũ trụ Bắc Kinh (BACC), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 5 ngày của người đứng đầu Hoàng gia Thái Lan. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một quốc vương Thái Lan tới Trung Quốc đại lục sau 800 năm.

Chuyến thăm diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện cho thấy Bangkok mong muốn tăng cường hợp tác với Bắc Kinh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, dù Thái Lan vẫn là đồng minh quân sự của Mỹ.

Việc tiếp đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tại cơ quan kiểm soát nhiệm vụ không gian cũng cho thấy hai bên đang mở rộng hợp tác nhanh chóng trong lĩnh vực này, trên cơ sở những hợp tác trước đây về dữ liệu vệ tinh và đào tạo kỹ thuật.

Thái Lan đóng góp một thiết bị cho tàu Mặt trăng Thường Hằng-7 dự kiến phóng vào năm tới. Thiết bị do Viện Nghiên cứu thiên văn quốc gia Thái Lan chế tạo sẽ nghiên cứu bức xạ vũ trụ và bão Mặt trời khi bay quanh quỹ đạo Mặt trăng.

Trung Quốc đang hợp tác với nhiều quốc gia trong lĩnh vực không gian. Hai ứng viên Pakistan đang được đào tạo trong một chương trình song phương, trong đó một người dự kiến trở thành phi hành gia nước ngoài đầu tiên lên trạm Thiên Cung trong nhiệm vụ ngắn ngày.

Trong chuyến thăm lần này, Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan cũng đến Học viện Công nghệ không gian Trung Quốc, đơn vị chính phát triển vệ tinh và tàu vũ trụ của Trung Quốc, và Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện phi hành gia Trung Quốc.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan gặp gỡ các phi hành gia Trung Quốc qua màn hình trực tuyến. (Ảnh: Hoàng gia Thái Lan)

Theo đài PBS , Nhà vua và Hoàng hậu đã nghe giới thiệu về các sản phẩm không gian vũ trụ của Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống quan sát Trái đất đã thu thập dữ liệu, hình ảnh từ gần 500 vệ tinh và tàu vũ trụ được phóng từ năm 1970.

Hai vị khách cũng xem nhiều tàu vũ trụ thật và mô hình, bao gồm DFH-1 – vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc được phóng bằng tên lửa do nước này tự chế tạo, tàu Thần Châu-5 của sứ mệnh có người lái đầu tiên vào ngày 15/10/2003.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan nghe giới thiệu về tàu thăm dò Mặt trăng Thường Nga-1 từ năm 2007 và khoang trở về của sứ mệnh Thần Châu-17, chuyến tàu năm ngoái đưa 3 phi hành gia trở về Trái đất sau 6 tháng làm việc trên trạm Thiên Cung.

Nhà vua được tặng mô hình tàu đổ bộ Thường Nga-6, sứ mệnh lập kỷ lục vào tháng 6 năm ngoái khi lần đầu tiên mang mẫu đất đá ở mặt tối của Mặt trăng về Trái đất.

Ba cơ sở mà Nhà vua và Hoàng hậu tới thăm nằm trong Khu thành phố hàng không vũ trụ ở vùng ngoại ô phía tây bắc của thủ đô Bắc Kinh.

BACC là một trong những cơ sở chính phủ được bảo mật nghiêm ngặt nhất của Trung Quốc. Từ khi thành lập năm 1996, BACC là trung tâm chỉ huy nơi các chủ tịch nước Trung Quốc trò chuyện trực tuyến với phi hành gia trong các sứ mệnh không gian ngày càng phát triển của nước này.