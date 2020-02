Quốc Trường bị người thân hỏi về giới tính, chia sẻ lý do thường xuyên "thả thính" với Midu, Bảo Anh

Chào Quốc Trường, năm 2019 là một năm khá may mắn của anh khi tham gia vào bộ phim quốc dân Về nhà đi con. Sau khi tham gia phim, anh có thấy mình khác gì không?

Bản thân tôi thấy mình may mắn khi được tham gia dự án Về nhà đi con. Nếu như không có phim ấy, cuộc đời làm nghệ thuật của tôi cũng chỉ lưng lửng như thế, và sau đó tôi sẽ lui về kinh doanh. Sau khi tham gia phim, tôi sống chậm lại và ít thể hiện, khép kín hơn.

Những cái được như tôi chia sẻ là tình cảm khán giả, niềm tự hào gia đình. Thường thì cái gì cũng vậy, nó cũng mang hai mặt lợi và hại.

Tôi không nghĩ mình chỉ ăn may đâu bởi một dự án được cộng hưởng từ nhiều yếu tố lắm. Một kịch bản hay, một dàn cast quá đỉnh, chỉ có Quốc Trường không nổi tiếng thôi. Trong dàn cast của Về nhà đi con đều là những diễn viên hạng A ở ngoài Bắc.

Tôi nghĩ điều đó không ăn may. Còn ăn may là khi một bộ phim làm ẩu, kịch bản hời hợt, diễn viên không nổi tiếng mà nếu thành công thì có thể gọi là ăn may.

Quốc Trường được khán giả yêu mến trong phim Về nhà đi con.

Sau Về nhà đi con có nhiều lời mời đóng phim truyền hình nhưng anh lại từ chối. Vì sao vậy?

Đúng là rất nhiều kịch bản mời tôi đóng phim truyền hình từ Bắc vào Nam nhưng từ chối hết. Năm 2020 nếu có bộ phim truyền hình mời mà phù hợp hoặc vai hay tôi sẽ đóng với điều kiện phải quay miền Nam nhưng áp lực lớn vì để vượt qua hoặc bằng vai Vũ của Về nhà đi con rất khó.

Lần trước tôi ra Bắc đóng phim là có kết hợp cả công việc đan xen nhau khớp thời gian còn giờ hệ thống kinh doanh ngoài Bắc đã xử lý xong không thể nào ra 6 tháng được.

Đây là sự thật, khán giả hiểu và thương cho tôi, nếu một bộ phim kịch bản hay đạo diễn quay ở miền Nam là chủ yếu tôi sẽ tham gia vì mình nổi lên từ phim truyền hình cũng nên biết ơn điều này nhưng lâu lâu đóng một phim chứ không thể đóng nhiều được.

Giờ đi đâu, khán giả cũng nhận ra Quốc Trường. Anh có bị áp lực hay khó chịu không?

Tôi không thấy áp lực và cũng không thấy khó chịu, bởi mình làm diễn viên thì chấp nhận điều đó. Trước giờ mình đã nhiều người biết rồi nên giờ nhiều người biết hơn thì mừng hơn thôi. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hết nổi tiếng, chỉ có hạ nhiệt thôi.

Tôi tin chỉ cần mình không sống bậy thì sẽ mãi nổi tiếng. Tôi hiểu rằng sẽ khó có chuyện fan hú hét, khóc lóc vì Quốc Trường như khi phim chiếu nhưng chắc chắn mọi người vẫn sẽ nhận ra mình khi nhìn thấy mặt.

Bây giờ bạn cứ điểm lại đi, trừ những diễn viên hài, liệu có mấy ai đóng kép được nổi tiếng như tôi, đi khắp cả nước Việt Nam ai cũng biết. Như thế với tôi là quá sung sướng rồi, tôi không còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Từ giờ, tôi sẽ chọn các dự án thật kỹ để nếu có cú hích thì phát triển hơn nữa còn nếu không thì cũng chẳng sao. Tôi rất thương gia đình, chiều fan, sống có tình với mọi người nên chẳng có gì để mọi người không yêu nữa.

Quốc Trường không thấy khó chịu vì mình nổi tiếng.

Showbiz luôn có những gương mặt mới, anh nghĩ sao khi bị cho là quá tự tin khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hết nổi tiếng?

Chẳng ai xoá được ký ức. Ví dụ như tôi ngày xưa cuồng bé An trong phim Đất phương Nam lắm, bây giờ không cuồng nữa nhưng vẫn nhớ.

Tôi tự tin 100% rằng 10 năm, 20 năm nữa hay đến cuối đời thì khán giả vẫn nhớ Quốc Trường, nhìn thấy là nhận ra 'thằng Vũ' giống như trường hợp của 'bé An' dù chẳng có cú hích gì.

Tôi cũng tự tin rằng nếu tiếp tục làm nghề nghiêm túc thì 5-10 năm cũng phải có một sản phẩm gây tiếng vang chứ không thể bình bình mãi được. Ngày xưa, tôi đóng toàn những vai như nhau thì người ta quan tâm làm gì, còn bây giờ khác rồi.

Nếu tôi được sinh trưởng trong gia đình giàu có, được quyền lựa chọn, mua xe vài tỷ, mua nhà vài chục tỷ cho báo đăng thì ngày đó chắc đỡ khó khăn hơn.

Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó. Vì sống trong khó khăn nên tôi có nghị lực hơn, biết cần phải đối xử với sự nổi tiếng thế nào. Cuộc sống của tôi hiện tại quá chuẩn mực, quá tốt. Tôi luôn cảm ơn vì mọi thứ đến với mình trễ như vậy.

Quốc Trường trải qua 10 năm làm nghệ thuật mới được khán giả chú ý. Trong suốt 10 năm đó, có bao giờ anh chùn bước?

Tôi chưa bao giờ chùn bước cả. Đeo đuổi thì tôi sẽ làm cho tới, một khi mình đã yêu thích thì mình sẽ không bao giờ chùn bước.

Chỉ có điều hướng đi khác là mình không còn bon chen để nổi tiếng nhưng mình phải hoạt động nghề một cách tử tế. Đó là con đường tôi đi và ai cũng thấy là tôi chẳng có chiêu trò gì trong nghệ thuật cả. Ba mẹ cũng khuyên tôi không được bỏ nghề. Vì gia đình tôi ở dưới miền Tây, đam mê nghệ thuật lắm.

Vũ "sở khanh" của Về nhà đi con chia sẻ, anh thường tương tác với bạn bè trên mạng xã hội.

Từ khi nổi tiếng, anh vướng tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp trong showbiz bao gồm ca sĩ Bảo Anh, diễn viên Midu... Thực hư thế nào?

Ngày xưa tôi cũng tương tác như vậy thì chẳng ai quan tâm nhưng từ ngày nổi tiếng thì làm gì cũng bị để ý. Ngày xưa tôi có bình luận cả ngàn dòng cũng không sao, giờ thả cái tim thôi đã có chuyện rồi.

Có tình cảm thì tôi mới dám nhận chứ nhận bừa để rồi báo chí đưa tin sai thì tội nghiệp cho Midu lắm. Làm như vậy, nhiều người sẽ nghĩ là Midu yêu Quốc Trường thì làm sao bạn ấy tìm được bạn trai. Với Bảo Anh cũng vậy, tội nghiệp người ta.

Những tin đồn ảnh hưởng thế nào đến việc tương tác trên mạng xã hội của anh?

Tôi vẫn tương tác bình thường, không bị ảnh hưởng bởi ai cả. Tôi vẫn "thả thính" chơi và là thằng Quốc Trường như trước giờ vẫn thế. Ai hiểu sẽ thấy đó là chuyện bình thường.

Anh từng bị hỏi về giới tính.

Vậy hiện tại anh có đang hẹn hò ai không?

Tôi đang độc thân, không hẹn hò ai cả. Tôi cũng muốn có người yêu nhưng chưa gặp được ai. Hồi Tết về Cần Thơ, nhiều người bạn có hỏi: Có vợ chưa, đồng tính phải không, lộ đi má ơi… Những người bạn, người làm trong nghệ thuật thường hỏi tôi như vậy.

Còn ba mẹ tôi hỏi chuyện kết hôn mỗi ngày, vì ba mẹ cần tôi có gia đình. Ở miền Tây thì phong tục sẽ cưới sớm.

Tôi năm nay cũng 32 tuổi rồi mà chưa cưới thì cũng quan ngại lắm. Quan ngại ở đây không phải là giới tính mà sợ có con trễ. Ba mẹ rất thích tôi có con. Tưởng tượng nếu tôi có em bé thì dòng họ, gia đình sẽ rất cưng.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!