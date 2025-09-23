Quốc Thiên: "Tôi từng rất tự ti"

Sáng ngày 22/9 tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu concert SkyNote 2025 - The Reflection của ca sĩ Quốc Thiên. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Lệ Quyên, vợ chồng Quyền Linh, Thanh Duy, Jun Phạm, Thiên Minh, BB Trần, Bùi Công Nam, nhạc sĩ Hoài Sa, Lê Dương Bảo Lâm…

Tại sự kiện, Quốc Thiên có dịp chia sẻ về chặng đường 20 năm làm nghề của mình. Từ ngôi vị quán quân Vietnam Idol năm 2008 đến Anh trai vượt ngàn chông gai và nhiều show truyền hình ăn khách khác.

Năm 2024, Quốc Thiên thực hiện 2 đêm diễn tại Hà Nội và Đà Lạt thu hút hơn 8.000 khán giả, đồng thời được trao giải Cống hiến 2025 hạng mục Chương trình của năm.

Dàn nghệ sĩ tới chúc mừng Quốc Thiên giới thiệu concert.

Với những thành tựu đó, Quốc Thiên tự tin thực hiện concert lần này ở sân khấu ngoài trời với 10.000 khán giả, dự kiến diễn ra vào ngày 22/11 tới tại TPHCM.

Đồng hành cùng nam ca sĩ là ê-kíp quen thuộc gồm giám đốc âm nhạc Hoài Sa, nhà sản xuất SlimV, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Các khách mời góp mặt trong đêm diễn gồm Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam và MONO.

Trước câu hỏi về việc mạo hiểm tổ chức concert 10.000 khán giả, Quốc Thiên cho biết năm ngoái anh đã có 2 đêm diễn với 8.000 khán giả, dù áp lực nhưng cuối cùng cũng hết vé.

Nếu năm đầu tiên chỉ là sự khởi đầu, thì mùa thứ hai anh và ê-kíp muốn nâng cấp về quy mô. Với áp lực lớn, cả ê-kíp đã dành 2 tháng chuẩn bị, chăm chút từng chi tiết. " Có áp lực mới có sự phát triển, và tôi sẽ cố gắng giải bài toán đó ", Quốc Thiên nói.

Quốc Thiên muốn xây dựng concert mang thương hiệu riêng của mình.

Tuy nhiên, để có sự tự tin như hiện tại, nam ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh từng có thời gian tự ti khi hoạt động trong giới giải trí.

Anh bày tỏ: "Trước đây, không ai nghĩ Thiên có thể hát tốt như bây giờ, hay có khả năng ăn nói như vậy. Tôi cũng từng rất tự ti. Tới khi được khán giả yêu mến, có được một chút hào quang thật sự thì tự tin hơn rất nhiều.

Chính sự an tâm đấy đã giúp tôi vững vàng đứng trên sân khấu, để chia sẻ, trao đổi với mọi người nhiều hơn ".