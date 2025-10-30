Quốc Thiên tái ngộ Jun Phạm trong mini show "hâm nóng" cho live concert SKYNote

Sau khi ra mắt MV "Tự Dưng Thành Người Lạ" và nhận được phản hồi tích cực, ca sĩ Quốc Thiên tiếp tục chuỗi hoạt động giới thiệu dự án lớn SKYNote: The Reflection 2025 bằng việc thực hiện một mini show - chương trình biểu diễn trực tiếp ngoài trời chỉ để quảng bá cho live concert cá nhân sẽ diễn ra vào 22/11 năm nay.

Sự kiện được ghi hình tại Thủ Thiêm Riverstage, công viên bờ sông Thủ Thiêm. Không gian ngoài trời với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn được lựa chọn nhằm tạo nên bối cảnh thoáng đãng, nhìn về phía khu trung tâm hoa lệ của thành phố.

Quốc Thiên tổ chức hẳn một mini show để quảng bá cho live concert cá nhân của mình vào tháng 11 tới.

Chương trình có quy mô giới hạn, được tổ chức như một buổi show case để đảm bảo chất lượng thưởng thức và tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả.

Chương trình bao gồm 10 ca khúc được chọn lọc kỹ lưỡng từ danh mục biểu diễn của Quốc Thiên, trải dài từ những bản hit quen thuộc đến sáng tác mới như: SKYNote, Nơi Nào Có Em - Người Ta, Trái Đất Ôm Mặt Trời, Tự Dưng Thành Người Lạ, Chia Cách Bình Yên, Anh Đau Từ Lúc Em Đi, Ôm Em Được Không…

Trong đó, ca khúc mới "Tự Dưng Thành Người Lạ" lần đầu được giới thiệu trực tiếp trên sân khấu mini show này, song song với rất nhiều nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi cho giọng hát của Quốc Thiên.

Nam ca sĩ mời Jun Phạm kết hợp trong mini show này.

Chương trình bất ngờ có sự góp mặt của Jun Phạm, người từng không có bài hát chung nào với Quốc Thiên trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Cả 2 chia sẻ rằng, dù không hát chung trong game show nhưng tình cảm 2 anh tài ủng hộ nhau bên ngoài vẫn luôn bền chặt như vậy. Cả 2 song ca "Mong Manh Tình Về" và "Thương Em Hơn Chính Anh".