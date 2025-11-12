Quốc Thiên ra MV "Ánh trăng giả dối"

Dù đang bận rộn chuẩn bị cho concert sắp tới, Quốc Thiên vẫn dành tâm huyết cho MV này, xem đây như món quà âm nhạc gửi tặng người hâm mộ trước thềm concert.

Những ngày qua, Quốc Thiên và ê-kíp liên tiếp tung các dự án chỉ để "hâm nóng" cho live concert SKYNOTE 2025. MV "Ánh trăng giả dối" cũng là một trong những lần hiếm hoi Đinh Hà Uyên Thư trở lại với vai trò đạo diễn MV sau khá nhiều năm, song song đảm nhiệm vị trí đạo diễn cho live concert SKYNOTE 2025 của Quốc Thiên.

Về phần âm nhạc, ca khúc "Ánh trăng giả dối" là sự kết hợp ăn ý giữa Quốc Thiên và nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, người hiểu rõ màu giọng và cảm xúc của nam ca sĩ để "đo ni đóng giày" cho từng giai điệu.

Hình ảnh trong MV "Ánh trăng giả dối" của Quôcs Thiên

Quốc Thiên dùng hình ảnh "ánh trăng" như ẩn dụ cho "sự phản chiếu không thật" - nơi con người nhìn thấy điều họ muốn tin, chứ không phải điều đang tồn tại.

"Giả dối" trong bài hát không chỉ là lời tố cáo người khác, mà là sự thức tỉnh của chính bản thân nhân vật khi nhận ra mình đã bị cuốn vào ảo giác cảm xúc.

Trong MV, Quốc Thiên kể một câu chuyện tình được ẩn dụ qua hình ảnh chiếc gương - nhân chứng lặng lẽ của tình yêu và sự phản bội. Anh hóa thân thành chiếc gương trong căn phòng của cô gái. Mỗi ngày, anh chứng kiến cô soi mình trước gương, ngắm nhìn vẻ đẹp của bản thân và của những cảm xúc đang rực rỡ.

Từ đó, anh - chiếc gương cũng đem lòng si mê người con gái ấy. Thế nhưng, một ngày, chiếc gương chứng kiến cô gái mang người tình khác về nhà. Anh đau đớn, nhưng nỗi đau còn lớn hơn khi thấy chính cô bị phản bội.

Trong cơn tuyệt vọng, cô đập vỡ chiếc gương cũng là lúc anh tan nát thành ngàn mảnh, phản chiếu bi kịch của cả hai: Khi yêu, ai cũng có thể tan vỡ dù là người trong cuộc hay kẻ chỉ đứng lặng nhìn.

Ở "Ánh trăng giả dối", phần hình ảnh được xử lý tối giản, cô đọng và giàu tính biểu tượng. Câu chuyện được kể không qua lời thoại mà bằng ánh sáng, gương và chuyển động của nhân vật. Mỗi khung hình là một lớp cảm xúc - từ mê đắm, nghi hoặc đến sụp đổ - phản ánh đúng nhịp cảm xúc của bài hát.