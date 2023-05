Quốc tế dự báo dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tăng lên 95 tỷ USD, điều này có ý nghĩa gì?

Nhà phân tích Nishad Majumdar, tại Singapore, bình luận với Bloomberg : “Sự tăng giá gần đây của tiền đồng, phản ánh vị thế bên ngoài được cải thiện, sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - PV ) xây dựng lại bộ đệm ngoại hối đã được chi tiêu trong thời kỳ tăng giá của đồng đô la Mỹ vào năm ngoái”. Dự trữ đứng ở mức 88,3 tỷ USD trong tháng 1, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã mua khoảng 6 tỷ USD trong năm nay để tăng cường dự trữ. Dữ liệu được đưa ra bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trong một cuộc họp vào tuần trước.

“Có thể mua 6 tỷ USD đó để bổ sung vào dự trữ ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có thêm khả năng đảm bảo nguồn cung USD cho các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu”, ông Hưng nói. “Điều này rất có ý nghĩa đối với nền kinh tế”.

Nhà phân tích Majumdar cho biết sự phục hồi của ngành du lịch và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ổn định sẽ giúp tăng dự trữ quốc gia ngay cả khi xuất khẩu suy yếu.

Theo Moody’s, dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ lên mức 95 tỷ USD vào cuối năm nay.

Theo Bloomberg, tiền đồng đã tăng 6% trong sáu tháng qua, tham gia vào đà phục hồi của các đồng tiền châu Á, khi sức mạnh của đồng đô la Mỹ suy yếu.



“Mặc dù chúng tôi không dự báo tỷ giá hối đoái nhưng chúng tôi hy vọng các cơ quan chức năng sẽ ưu tiên ổn định tỷ giá hối đoái như một biện pháp để ổn định lạm phát và tạo sự chắc chắn cho các nhà đầu tư trong nước,” Majumdar nói. Ông nói thêm, một đồng nội tệ mạnh hơn sẽ làm giảm giá trị nội tệ của khoản nợ nước ngoài của chính phủ, vốn vẫn chiếm khoảng 1/3 tổng số khoản vay của chính phủ.

Ông cũng nói việc này có thể sẽ giảm thiểu tác động của chi phí đầu vào sản xuất và nhập khẩu cao hơn đối với lạm phát trong nước, giúp các cơ quan chức năng có thêm không gian để theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Dự trữ ngoại hối có ý nghĩa gì?

Theo CFI , dự trữ ngoại hối là tài sản nước ngoài do ngân hàng trung ương của một quốc gia nắm giữ. Tài sản nước ngoài bao gồm các tài sản không được tính bằng đồng nội tệ của quốc gia đó.

Đối với hầu hết các ngân hàng trung ương, dự trữ ngoại hối bao gồm ngoại tệ (tiền mặt) không tạo ra thu nhập và trái phiếu chính phủ nước ngoài (công cụ thu nhập cố định) tạo ra thu nhập dưới hình thức thanh toán lãi. Tài sản nước ngoài tạo ra thu nhập bằng ngoại tệ.

Trong một bài viết trên website của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WE Forum), có 7 lý do để các ngân hàng trung ương dự trữ ngoại hối.

Để giúp giữ giá trị của đồng nội tệ ở một tỷ giá cố định. Trung Quốc cố định giá trị của đồng nhân dân tệ với đô la Mỹ. Bằng cách dự trữ đô la, nó làm tăng giá trị đồng đô la so với đồng nhân dân tệ, do đó tăng doanh số bán hàng bằng cách làm cho hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn hàng hóa do Mỹ sản xuất.

Để giữ một đồng nội tệ thấp hơn đồng đô la. Nhật Bản, quốc gia có hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi, mua trái phiếu kho bạc hoặc trái phiếu của Mỹ để giữ đồng yên thấp hơn đồng đô la. Điều này một lần nữa giúp giữ cho xuất khẩu của nó tương đối rẻ hơn.

Để duy trì thanh khoản trong trường hợp khủng hoảng kinh tế. Một ngân hàng trung ương có thể can thiệp và đổi ngoại tệ của mình lấy đồng nội tệ để đảm bảo các công ty có thể tiếp tục xuất nhập khẩu một cách cạnh tranh.

Dự trữ ngoại hối có nhiều ý nghĩa với các quốc gia. Ảnh minh họa: Dy Khoa.

Để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính quốc tế của một quốc gia. Chúng có thể bao gồm thanh toán các khoản nợ, tài trợ nhập khẩu và hấp thụ các chuyển động vốn đột ngột.



Để tài trợ cho các dự án nội bộ. Cơ sở hạ tầng hoặc các chương trình công nghiệp đôi khi được tài trợ theo cách này.

Để trấn an các nhà đầu tư nước ngoài. Chiến tranh hoặc tình trạng bất ổn nội bộ có thể khiến các nhà đầu tư hoảng sợ, những người có thể tìm cách chuyển tiền của họ ra khỏi đất nước. Việc nắm giữ dự trữ ngoại hối có thể tạo ra bầu không khí tự tin và xoa dịu nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư.

Để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Bằng cách dự trữ các loại tiền tệ và tài sản khác nhau, một ngân hàng trung ương có thể đa dạng hóa rủi ro và cung cấp sự bảo vệ nếu một khoản đầu tư giảm sút.