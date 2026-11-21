Chủ tịch Quốc hội cho biết trong năm đầu nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua 63 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Số liệu trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI , chiều 21/11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 27 ngày làm việc của kỳ họp, Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 5 dự án luật.

Trong đó, Quốc hội quyết định ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật quan trọng, thông qua 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.

“ Như vậy, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 3 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua 63 luật, 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, khẳng định tinh thần hành động và quyết tâm đổi mới thực chất công tác lập pháp, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, sự phát triển đất nước và ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư 1 chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng khác và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đối với lĩnh vực Tài chính và Khoa học công nghệ; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri và hơn 50 báo cáo khác được Chính phủ, các cơ quan gửi đến Quốc hội.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, ngay sau kỳ họp, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, để các quyết sách của Quốc hội sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quốc hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với ý chí tự lực, tự cường cùng chung sức, đồng lòng, biến ý chí thành hành động, biến các chính sách thành những thành quả phát triển cụ thể.

Đồng thời, tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi các quyết sách của Quốc hội; ra sức thi đua, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nhân sự kiện lần đầu tiên cả nước tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội chúc đồng bào cả nước có ngày nghỉ lễ vui tươi, bổ ích, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.