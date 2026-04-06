Quốc hội họp riêng, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước

Luân Dũng |

Sáng nay (6/4), sau phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ họp riêng về công tác nhân sự, bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm công tác nhân sự, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Vào 8h sáng 6/4, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự , bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Quốc hội khóa XVI họp bầu lãnh đạo cấp cao của Nhà nước năm 2026 - Ảnh 1.

Quốc hội khóa XVI sẽ dành 2,5 ngày làm công tác nhân sự.

Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng về công tác nhân sự, tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Dự kiến, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày làm công tác nhân sự và có khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI dự kiến có tổng thời gian làm việc 11 ngày, chia thành 2 đợt, khai mạc vào sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Cùng với công tác tổ chức, nhân sự, Quốc hội cũng xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Lịch truyền hình trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

01:12
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
