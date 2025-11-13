Quốc hội 'chốt' mục tiêu tăng trưởng GDP 2026 từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 5.400 - 5.500 USD

Quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán

Sáng 13/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với 429/433 (90,51%) số đại biểu tán thành.

Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu tổng quát trong năm tới là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực.

Kỳ họp Quốc hội ngày 13/11. Ảnh: Như Ý

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

“Chủ động công tác truyền thông chính sách, 'lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực', 'lấy cái đẹp dẹp cái xấu'; tạo khí thế, niềm tin trong nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, mặt trận tạo đồng thuận xã hội”, Nghị quyết nêu rõ.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Quốc hội thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên ; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%...

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, các cơ quan đề ra, đồng thời đề nghị tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách Nhà nước trong giới hạn quy định.

Quốc hội lưu ý điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô và mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu vốn với chi phí hợp lý cho nền kinh tế; hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.

Quốc hội cũng yêu cầu tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xây dựng cơ chế phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc

Nghị quyết được Quốc hội thông qua cũng lưu ý tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đặc khu kinh tế Vân Đồn - Quảng Ninh

Cùng với đó, Nghị quyết cũng yêu cầu tiếp tục tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành để phục vụ phát triển. Trên cơ sở đó, cần thực hiện việc đánh giá công chức theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức (KPI). Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục hiệu quả tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ công chức.

Cùng với đó, cần xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa .

Quốc hội lưu ý phát triển kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và thực sự coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ; tăng cường kết nối giữa các khu vực kinh tế.

Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội để thu hút và triển khai các dự án năng lượng quan trọng, cấp bách của quốc gia; bảo đảm tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2...