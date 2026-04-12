Quốc hội "chốt" miễn thuế với xăng dầu đến hết ngày 30-6

Ngày 12-4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Về thuế bảo vệ môi trường, Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.



Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-6-2026. Để đảm bảo việc điều hành thị trường xăng, dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá trên thị trường thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này.

Trường hợp khẩn cấp, điều chỉnh quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Nghị quyết này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Theo đó, đa số các ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm ứng phó với diễn biến giá xăng dầu thế giới.

Về kiểm soát hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, ngoài các nội dung về giảm thuế theo nghị quyết này, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu vẫn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật về hóa đơn, chứng từ để kê khai doanh thu và chi phí.

Đối với nội dung về tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng để tránh trục lợi chính sách, Bộ trưởng cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ đạo về vấn đề này, trong đó, đặc biệt chỉ đạo Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm tra ngay các đối tượng có dấu hiệu găm hàng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc miễn thuế nêu trên dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân mỗi tháng khoảng 7.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, Chính phủ nhận định đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh xã hội.