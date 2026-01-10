Quốc gia tiếp theo bị đe dọa tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định những lời đe dọa đối với nước láng giềng phía nam của Mỹ sau khi biệt kích Mỹ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích chớp nhoáng vào khu nhà của ông ở Caracas hôm 3/1.

Chính phủ Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro buôn bán ma túy, điều mà ông đã phủ nhận.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc Mexico "đổ ồ ạt" ma túy và người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, nhiều người trong số đó ông mô tả là tội phạm bạo lực.

Kể từ tháng 9/2025, Mỹ đã tấn công ít nhất 35 tàu bị nghi ngờ thuộc các băng đảng ma túy ở vùng biển Caribbe.

“Chúng tôi đã triệt phá 97% lượng ma túy vận chuyển bằng đường thủy, và giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công đường bộ để triệt phá các băng đảng ma túy. Các băng đảng ma túy đang thống trị Mexico. Thật vô cùng đau lòng khi chứng kiến những gì đã xảy ra với đất nước đó”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 9/1.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 9/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã hạ thấp tầm quan trọng về những lời phát biểu của ông Trump, cho rằng, đó chỉ là “một phần trong phong cách giao tiếp của ông ấy”.

Nhà lãnh đạo Mexico cho biết thêm rằng, bà đã chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao Juan Ramon de la Fuente nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và, “nếu cần thiết, với Tổng thống Trump để tăng cường phối hợp”.