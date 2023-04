Quốc gia này đối mặt tình trạng "suy thoái vận tải hàng hóa": Trung Quốc gặp khó, nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng khó lòng "miễn nhiễm"

Ảnh minh họa.

Dữ liệu thương mại mới do Cảng New York và New Jersey, cảng container lớn nhất Bờ Đông nước Mỹ, cho thấy lượng hàng hóa họ xử lý đã tăng nhẹ nhưng các đơn đặt hàng vận tải biển trong tương lai tiếp tục giảm.

Trong tháng 3, Cảng New York và New Jersey đã xử lý 574.452 TEU (đơn vị tương đương container 20 foot), khiến nó trở thành cảng bận rộn thứ 3 của nước Mỹ. Chênh lệch của nó với Cảng Los Angeles, cảng biển vận tải hàng hóa nhiều nhất trong tháng 3, là 48.781 TEU.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, cảng New York và New Jersey đứng vị trí thứ 2 trong số những cảng tấp nập nhất của Mỹ với 1,8 triệu TEU, tương đương với cùng kỳ năm 2019, trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Tuy nhiên, tình trạng chậm trong vận tải hàng hóa cũng được ghi nhận. Một khảo sát đã nhận thấy sự sụt giảm của lượng xe tải ra vào các nhà kho. Ngoài ra, người ta cũng dự báo đơn hàng sẽ giảm khoảng 40%. Những điều này báo trước một viễn cảnh u ám với ngành vận tải biển.

Trong cuộc họp với các cổ đông, Chủ tịch Shelley Simpson thừa nhận ngành vận tải biển của Mỹ đang ở giữa “một cuộc suy thoái về vận tải hàng hóa”.

So sánh hoạt động vận tải biển, dựa theo tổng số tàu rời cảng (trên toàn thế giới) với số tàu cập cảng nước Mỹ, con số hiện nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước. Điều này cũng có thể được cảm nhận trên cả đường bộ và đường sắt, khi hoạt động vận tải hàng hóa yếu hẳn.

Suy giảm thương mại của Trung Quốc vẫn chưa kết thúc. Mặc dù dữ liệu sản xuất của Trung Quốc gần đây đã có sự cải thiện nhưng Peter Boockvar, giám đốc đầu tư của Bleakley Financial Group, nói rằng dữ liệu thương mại tổng thể trùng khớp với các chỉ báo về sự suy giảm kinh tế toàn cầu. Điều này có thể làm trở ngại việc phục hồi ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

“Chúng ta đang nhìn thấy sự co lại trong PMI sản xuất toàn cầu và tôi nghĩ rằng điều đó có liên quan đến việc chi tiêu ít hơn cho hàng hóa và nỗ lực giảm lượng hàng tồn kho dư thừa”, Boockvar nói.

Tham khảo: CNBC