Quốc gia NATO thứ 6 chọn máy bay vận tải KC-390 để thay thế C-130

Hy Lạp và Bồ Đào Nha đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về việc mua sắm 3 máy bay KC-390 cho Không quân Hy Lạp.

Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Embraer. Tổng chi phí của thương vụ mua bán nói trên vào khoảng 590 triệu euro. Số tiền không chỉ bao gồm máy bay mà còn cả thiết bị tác chiến điện tử, huấn luyện phi hành đoàn, hỗ trợ hậu cần và bảo trì.

Hy Lạp dự kiến sẽ nhận chiếc KC-390 đầu tiên vào năm 2027, và 2 chiếc tiếp theo dự kiến sẽ được giao vào năm 2029 và 2031. Chúng sẽ được chế tạo theo cấu hình phù hợp với các yêu cầu của NATO.

Bồ Đào Nha đóng vai trò trung gian trong quá trình mua sắm. Nước này sẽ mua máy bay từ Embraer và sau đó chuyển giao cho Hy Lạp theo một thỏa thuận liên chính phủ.

Các vận tải cơ mới được mua chủ yếu nhằm mục đích thay thế những chiếc Lockheed C-130 Hercules đã lỗi thời.

Tháng 11/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias báo cáo có 10 máy bay vận tải đang hoạt động: 5 chiếc C-130 và 5 chiếc C-27, 2 máy bay nữa đang được bảo dưỡng định kỳ.

Trước đó, ông Dendias cho biết số lượng máy bay còn hoạt động được đã giảm xuống còn 1 chiếc C-130 và 1 chiếc C-27.

Hình ảnh mô phỏng máy bay vận tải quân sự KC-390 Millennium mang màu sơn của Không quân Hy Lạp trên bầu trời Athens.

KC-390 Millennium là máy bay vận tải quân sự phản lực 2 động cơ được thiết kế để vận chuyển binh lính, thiết bị và hàng hóa. Nó có khả năng mang tải trọng tới 26 tấn, đổ bộ binh lính và hàng hóa, sơ tán người bị thương, thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và nhân đạo.

Loại máy bay này đang nhanh chóng trở nên phổ biến trong các nước NATO. Danh sách quốc gia đã đặt hàng gồm: Bồ Đào Nha, Hungary, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Điển và Hy Lạp.

Tổng cộng, 6 quốc gia này dự kiến sẽ nhận 22 máy bay vận tải do Brazil sản xuất.

Slovakia và Lithuania cũng đã lựa chọn KC-390 để hiện đại hóa phi đội "ngựa thồ trên không" của mình, nhưng việc mua sắm của họ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thỏa thuận.