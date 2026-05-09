Quốc gia nào đang nợ IMF nhiều nhất?

Y Vân
Khoản nợ IMF chiếm 8,7% GDP của nước này.

Argentina hiện vẫn là quốc gia vay nợ nhiều nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Điều này không chỉ phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài tại quốc gia Nam Mỹ này mà còn cho thấy sự phụ thuộc lớn vào các nguồn hỗ trợ đa phương.

Theo dữ liệu mới nhất, Argentina đang nợ IMF gần 60,2 tỷ USD, tương đương 8,7% GDP. Con số này hoàn toàn áp đảo so với các quốc gia vay nợ khác. Đây là hệ quả của hàng loạt chương trình cứu trợ mà IMF dành cho nước này trong suốt 2 thập kỷ qua.

Đứng ở vị trí thứ hai là Ukraine với khoản nợ gần 15,5 tỷ USD (chiếm 6,9% GDP). Khoản vay này phản ánh quy mô tài chính khổng lồ từ bên ngoài mà Kiev cần để duy trì nền kinh tế trong bối cảnh xung đột với Nga.

Các quốc gia tiếp theo trong danh sách bao gồm Ai Cập với khoản nợ khoảng 10 tỷ USD (2,5% GDP), Pakistan khoảng 10 tỷ USD (2,6% GDP) và Ecuador khoảng 10 tỷ USD (7,3% GDP).

Dù có giá trị khoản nợ tương đương nhau nhưng gánh nặng lên nền kinh tế Ecuador lớn hơn nhiều so với Ai Cập và Pakistan khi tính theo tỷ lệ GDP.

Nhóm 15 quốc gia vay nợ lớn nhất còn có sự góp mặt của các nền kinh tế mới nổi và cận biên như Bờ Biển Ngà, Kenya, Bangladesh và Ghana, với các khoản nợ dao động từ 4-5 tỷ USD. Mặc dù thấp hơn về giá trị tuyệt đối, nhưng những con số này vẫn gây áp lực lớn lên năng lực tài khóa và sản lượng nội địa của họ.

Tại khu vực cận Sahara (Châu Phi), các quốc gia như Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo và Ethiopia tiếp tục dựa vào các chương trình của IMF để ổn định tài chính công và hỗ trợ cán cân thanh toán.

Dữ liệu cho thấy phạm vi hoạt động của IMF trải rộng trên nhiều khu vực với những nguyên nhân khác nhau.

Tại châu Á, Bangladesh và Sri Lanka tìm đến IMF để ứng phó với các cú sốc bên ngoài và áp lực tỷ giá.

Ở Mỹ Latinh, Costa Rica và Ecuador duy trì mối quan hệ vay nợ định kỳ.

Còn tại Trung Đông, Jordan (nợ 2,371 tỷ USD) phản ánh sự phụ thuộc của các nền kinh tế nhỏ vào các khoản vay ưu đãi và hỗ trợ chính sách để duy trì ổn định.

Theo Bne Intellinews﻿

