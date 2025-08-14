Quốc gia Nam Á sắp mở két “kho báu” 5.000 tỷ USD, kích hoạt cuộc chiến tài nguyên khiến 2 cường quốc Mỹ và Trung Quốc không thể đứng ngoài

Pakistan đang chuẩn bị mở đấu thầu quốc tế cho khối tài nguyên đất hiếm và khoáng sản khổng lồ, ước tính trị giá từ 3.000 đến 5.000 tỷ USD. Động thái này nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư quy mô lớn từ các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Theo nguồn tin cấp cao của chính phủ, nước này đang tiến hành các bước chuẩn bị để đơn giản hóa quy trình đầu tư. Cụ thể, Pakistan dự kiến chuyển toàn bộ quyền quản lý các mỏ khoáng sản và đất hiếm từ các tỉnh về một cơ quan liên bang duy nhất. Sự thay đổi này nhằm rút gọn thủ tục đấu thầu, phê duyệt pháp lý và cấp phép an ninh, nhưng sẽ đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp, vì Tu chính án số 18 hiện tại trao quyền quản lý tài nguyên cho các tỉnh.

Chính phủ dự kiến sẽ hoàn tất các thỏa thuận với nhà đầu tư và các liên danh quốc tế trong vòng 6 đến 8 tháng tới. Trong giai đoạn phân bổ đầu tiên, Trung Quốc có thể được trao quyền thăm dò tại khu vực Gilgit-Baltistan, trong khi Mỹ dự kiến tiếp cận các dự án khai thác ở Bắc Balochistan và Nam Khyber Pakhtunkhwa. Các cuộc đàm phán với Ả Rập Xê Út về mỏ đồng-vàng Reko Diq, một trong những mỏ chưa khai thác lớn nhất thế giới, cũng đang ở giai đoạn gần hoàn tất.

Hiện Pakistan vẫn đang tích cực đàm phán với nhiều đối tác quốc tế, bao gồm các liên danh từ Mỹ, Anh, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Giới chức khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nhà thầu lớn, với mục tiêu xây dựng một cơ chế "một cửa" để xử lý nhanh mọi thủ tục cho nhà đầu tư.

Tài nguyên khoáng sản của Pakistan rất đa dạng, bao gồm than đá, đồng, vàng, quặng sắt, crom và đá quý. Ngoài ra, nước này còn sở hữu mỏ muối lớn thứ hai thế giới và trữ lượng đồng-vàng lớn thứ năm toàn cầu. Các nguồn tài nguyên này phân bố khắp cả nước, từ vùng núi hiểm trở của Balochistan, miền bắc, đến các đồng bằng rộng lớn của Punjab và Sindh.

Sự quan tâm của quốc tế đối với tiềm năng khai khoáng của Pakistan đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Sau những cam kết từ Trung Quốc và Ả Rập Xê Út, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm trở lại đối với lĩnh vực đất hiếm và năng lượng tại đây, hé lộ khả năng xuất hiện các thỏa thuận cấp cao trong tương lai gần.

Theo các quan chức, chính phủ liên bang quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng khoáng sản bằng cách tháo gỡ rào cản pháp lý và hành chính. Mục tiêu là biến ngành khai khoáng thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn ngoại. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những chiến dịch huy động tài nguyên lớn nhất trong lịch sử Pakistan, đồng thời nâng tầm vị thế của nước này trong cuộc đua toàn cầu về đất hiếm.

