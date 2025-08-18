Quốc gia EU phụ thuộc vào dầu Nga để đáp ứng hơn 80% nhu cầu đột ngột bị chặn đứng nguồn cung: Chuyện gì đang xảy ra?





Ngày 18/8, Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjarto, thông báo rằng dòng chảy dầu thô từ Nga sang Hungary đã bị gián đoạn sau khi xảy ra một cuộc tấn công từ Ukraine nhằm vào trạm biến áp trên tuyến đường ống Druzhba. Đây là tuyến vận chuyển dầu quan trọng từ Nga qua Belarus và Ukraine tới Hungary và Slovakia.

Trong bài viết trên trang Facebook cá nhân, ông Szijjarto cho biết đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin. Theo lời ông Sorokin, các chuyên gia kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục hoạt động của trạm biến áp bị tấn công, nhưng hiện vẫn chưa rõ khi nào việc vận chuyển dầu mới có thể được nối lại.

"Cuộc tấn công mới nhất này nhằm vào an ninh năng lượng của chúng tôi là điều không thể chấp nhận được", ông Szijjarto nhấn mạnh, đồng thời không tiết lộ chi tiết về địa điểm cũng như thời điểm chính xác của vụ tấn công.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Ukraine chưa đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc từ phía Hungary. Công ty dầu khí quốc doanh MOL của Hungary và nhà máy lọc dầu Slovnaft của Slovakia - vốn cũng nhận dầu qua đường ống Druzhba, cũng chưa có bình luận nào.

Hungary là một trong số ít các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) vẫn duy trì mối quan hệ chính trị và thương mại chặt chẽ với Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Khác với nhiều nước EU khác tìm cách giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, Hungary vẫn tiếp tục dựa vào nguồn cung dầu từ Moscow.

Theo báo cáo của CREA và Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ, Hungary đã tăng mức phụ thuộc vào dầu thô từ Nga từ 61% trước năm 2022 lên đến 86% trong năm 2024 và giữ mức khí đốt ở mức tương tự﻿.

Năm ngoái, chính Ngoại trưởng Szijjarto từng khẳng định rằng đường ống Druzhba sẽ tiếp tục là tuyến vận chuyển dầu chủ chốt của Hungary trong tương lai gần.

Đợt tạm ngừng cung cấp dầu lần này diễn ra không lâu sau khi Ukraine tuyên bố đã dùng máy bay không người lái tấn công trạm bơm dầu Uniecha tại vùng Bryansk của Nga hôm 13/8. Đây là những diễn biến mới nhất cho thấy sự leo thang trong chiến lược tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng mà Ukraine áp dụng nhằm vào Nga, đồng thời kéo theo ảnh hưởng lan rộng tới các nước láng giềng có liên quan tới hệ thống đường ống dầu khí xuyên quốc gia.

Việc nguồn cung dầu bị gián đoạn không chỉ gây áp lực đối với nhu cầu tiêu dùng trong nước của Hungary mà còn đặt ra thách thức mới cho thị trường năng lượng châu Âu trong bối cảnh giá dầu quốc tế đang diễn biến phức tạp và căng thẳng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tham khảo Reuters﻿