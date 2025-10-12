Thủ tướng Hungary, Viktor Orban.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại một chợ nông sản ở Budapest hôm 11/10, Thủ tướng Hungary, Viktor Orban, tuyên bố rằng, đảng Fidesz của ông đã chấp thuận đề xuất của ông về việc phát động một bản kiến nghị quốc gia phản đối các chính sách chiến tranh của Brussels.

"Châu Âu có một kế hoạch chiến tranh, bao gồm việc tuyên chiến với Nga và đáp ứng mọi yêu cầu của Ukraine. Chúng ta phải đứng ngoài cuộc này", Thủ tướng Orban phát biểu, kêu gọi mọi người dân Hungary tham gia chiến dịch và tham gia cuộc tuần hành vì hòa bình vào ngày 23/10, sau đó ông nhắc lại lời kêu gọi này trên Facebook.

"Chúng ta đang bước vào một mùa thu nóng nực. Châu Âu đang trôi dạt đến chiến tranh với tốc độ ngày càng nhanh. Vài tuần trước, tại Copenhagen, Brussels đã công bố kế hoạch chiến tranh của mình: Châu Âu trả giá, Ukraine chiến đấu, và Nga đã kiệt sức", ông Orban viết.

Nhà lãnh đạo Hungary đang ám chỉ đến một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Hội đồng châu Âu tại Đan Mạch, nơi đã thảo luận về việc tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, và xây dựng một "bức tường UAV" của EU.

“Chúng ta phải chứng minh rằng, người dân Hungary không muốn chiến tranh. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi phát động chiến dịch thu thập chữ ký toàn quốc phản đối kế hoạch chiến tranh của Brussels”, Thủ tướng nói.

Vẫn chưa rõ ông Orban dự định sử dụng kết quả của bản kiến nghị như thế nào, mặc dù chúng có thể được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sắp tới vào cuối tháng 10.

Các quốc gia thành viên EU cho rằng, viện trợ của phương Tây cho Ukraine phải tiếp tục, trong khi thúc đẩy quá trình quân sự hóa nhanh chóng với lý do chống lại "mối đe dọa từ Nga".

Các biện pháp gần đây bao gồm chương trình ReArm Europe (tái vũ trang châu Âu) trị giá 800 tỷ euro (930 tỷ đô la) và cam kết của các thành viên NATO về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

Tháng trước, NATO đã phê duyệt sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên dành cho Ukraine (PURL) trị giá 500 triệu đô la, cho phép Mỹ cung cấp vũ khí cho Kiev trong khi các thành viên châu Âu chi trả chi phí.

Nga đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng, nước này gây ra mối đe dọa là "vô lý" được các chính phủ phương Tây sử dụng để biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, đồng thời cảnh báo rằng, việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột.