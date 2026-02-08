Quốc gia EU 'bất lực' vì không thể tịch thu tài sản đặc biệt của Nga trên chính nước mình

Được người dân địa phương gọi là “những ngôi nhà Nga”, khu chung cư này từng là nơi ở của binh sĩ Liên Xô và gia đình họ tại khu Karlshorst, Berlin.

Kể từ khi những binh sĩ Nga cuối cùng rời đi vào năm 1994, các tòa nhà đã bị bỏ hoang hoàn toàn, không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả sau khi Moscow hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt của châu Âu vì cuộc xung đột với Ukraine năm 2022.

Đức hiện là nước viện trợ lớn thứ 2 cho Ukraine, trong khi quan hệ ngoại giao giữa Berlin và Moscow gần như đóng băng. Nhiều tài sản liên quan đến Nga tại Đức, bao gồm các công ty con của tập đoàn dầu mỏ Rosneft, cũng rơi vào tình trạng bế tắc, do lo ngại các biện pháp trả đũa của Nga nếu tiến hành tịch thu.

Hiện nay, theo lời của người dân, chỉ còn gấu mèo sinh sống trong các tòa nhà Karlshorst, cùng những cây bạch dương non mọc lên từ ban công bỏ hoang.

Bà Lilia Usik, đại diện khu Karlshorst trong nghị viện bang Berlin và là người gốc Ukraine, suốt 2 năm qua đã tìm cách xác định liệu các tòa nhà này có thể bị tịch thu hoặc được sử dụng để hỗ trợ Ukraine hay không.

Theo bà Usik, người dân địa phương liên tục đặt câu hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra với những ngôi nhà này? Có thể làm gì với chúng không?” Tuy nhiên, các vướng mắc về quyền sở hữu và nhiều tầng thủ tục hành chính khiến vấn đề chưa có lời giải.

Dù đã chủ động làm việc với nhiều cơ quan chức năng trong và ngoài nước Đức, bà Usik thừa nhận chưa tìm ra giải pháp.

Bộ Ngoại giao Đức khẳng định các tòa nhà này không có quy chế ngoại giao đặc biệt, và Nga có “quyền và nghĩa vụ như bất kỳ chủ sở hữu nào khác”.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Berlin cho biết chỉ có thể sử dụng các khu nhà nếu Nga có thiện chí bàn giao.

Berlin từng tiếp cận Đại sứ quán Nga từ năm 2020 để thăm dò khả năng mua lại các tòa nhà, nhưng không nhận được phản hồi.

Một số ý kiến đặt câu hỏi vì sao chính quyền không thể tịch thu các bất động sản này theo luật nhằm ngăn nhà ở bị bỏ hoang, đặc biệt trong bối cảnh Berlin đang thiếu hụt nhà ở nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính quyền thành phố cho biết thẩm quyền này thuộc về vùng Lichtenberg, nơi Karlshorst trực thuộc.

Vấn đề càng phức tạp hơn khi một trong các tòa nhà được xếp hạng là di sản được bảo vệ đặc biệt.

Hội đồng quận Lichtenberg cho biết đang phối hợp với chính quyền thành phố và Bộ Ngoại giao Đức.

Theo France24﻿