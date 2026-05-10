HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quốc gia đồng minh bất ngờ từ chối cho máy bay Mỹ qua không phận để hộ tống tàu dầu: Chiến lược của Nhà Trắng bị nghi ngờ?

Anh Dũng
|

Việc Saudi Arabia từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự, đặc biệt là căn cứ không quân Prince Sultan, đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tạm gác lại "Dự án Tự do".

Dự án Tự do là kế hoạch hộ tống các tàu dầu vượt qua sự phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz mà Mỹ công bố trước đó vài ngày.

Theo CNBC, Saudi Arabia vẫn kiên quyết không rút lại sự phản đối sau cuộc điện đàm giữa Thái tử Mohammed bin Salman và Tổng thống Trump.

Riyadh lo ngại hành động quân sự của Mỹ sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh kể từ ngày 7/4, đẩy khu vực vào một cuộc đối đầu trực diện đầy rủi ro với Tehran.

Saudi Arabia ưu tiên giải pháp ngoại giao để bảo vệ hạ tầng năng lượng và các tuyến xuất khẩu dầu mỏ qua Biển Đỏ, thay vì tham gia vào một chiến lược mà họ cho là thiếu nhất quán của Nhà Trắng.

Động thái này đã khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Phía UAE ủng hộ lập trường cứng rắn hơn sau khi chịu nhiều thiệt hại về kinh tế cũng như hình ảnh quốc tế. UAE trở nên bất bình khi trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Iran. Căng thẳng đã khiến UAE rời khỏi OPEC và đang xem xét rút khỏi Liên đoàn Ả Rập.

Trong khi đó, ông Trump tuyên bố tạm dừng kế hoạch là do "đạt được tiến triển lớn" trong đàm phán với Iran nhờ trung gian Trung Quốc. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định sự phản đối của Saudi Arabia mới là đòn giáng thực sự với Mỹ tại vùng Vịnh ở thời điểm hiện tại.

Theo The Guardian

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại