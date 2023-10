Quốc gia có tốc độ mạng 5G nhanh nhất thế giới

Theo công ty kiểm tra tốc độ mạng Ookla, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có tốc độ mạng 5G nhanh nhất thế giới, tốc độ tải trung bình đạt khoảng 557,63 Mbps.

Trong số các quốc gia có mạng 5G nhanh nhất, UAE xếp thứ nhất, sau đó là Hàn Quốc (501,56 Mbps), Qatar (465,62 Mbps), Brazil (447,30 Mbps) và Singapore (388,55 Mbps).

Trên thực tế, châu Á được xem là khu vực tiên phong trong việc triển khai 5G thương mại của thế giới. Một số thị trường tiêu biểu điển hình như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai 5G thương mại vào tháng 4/2019. Sau gần 4 năm triển khai thương mại 5G, vào tháng 11/2022, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kết quả đánh giá việc đáp ứng các điều kiện cấp phép phổ tần số 5G cho các nhà mạng.

Singapore đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phủ sóng hoàn toàn bằng mạng 5G dựa trên kiến trúc độc lập. Kể từ khi bắt đầu ra mắt 5G, Singapore đã xác định 6 lĩnh vực chiến lược mà 5G có thể mang lại cơ hội, bao gồm hoạt động hàng hải, di động đô thị, bất động sản thông minh, Công nghiệp 4.0, ứng dụng tiêu dùng và ứng dụng.

Hiện nay, hơn 50.000 ứng dụng 5G công nghiệp trên thế giới và hơn 10 triệu kết nối 5G trong môi trường công nghiệp. Tại một số quốc gia, 5G được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, khai thác, lưới điện, cảng, thép và cả chăm sóc sức khỏe. Ở nhiều quốc gia khác, 5G mới đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Trong khi đó, Tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông Huawei (Trung Quốc) cho rằng, những gì 5G đem đến chưa thể kết nối toàn diện. Mạng 5G ở điều kiện lý tưởng cho tốc độ tải xuống tối đa 10 Gb/giây, nhưng trên thực tế chỉ đạt được từ 800 Mb/giây đến 1 Gb/giây.

Do đó, tháng 6/2022, Huawei và một số công ty Trung Quốc công bố mạng nâng cao 5G-A. 5.5G được đánh giá vượt trội so với 5G khi đạt tốc độ tải xuống 10 Gb/giây, tải lên 1 GB/giây. Với tốc độ truy cập nhanh và mức độ ổn định cao hơn gấp 10 lần so với mạng 5G, mạng 5.5G hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích hơn cho nền kinh tế và nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.