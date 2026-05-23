Quốc gia châu Á tăng giá xăng, dầu 3 lần chỉ trong 10 ngày, các doanh nghiệp 'than trời' vì lỗ

Các doanh nghiệp lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ tiếp tục nâng giá bán lẻ dầu diesel và xăng vào ngày 23/5. Họ đang phải nỗ lực giảm bớt thua lỗ do bán nhiên liệu dưới giá thành, đồng thời tìm cách kiểm soát nhu cầu đang tăng mạnh trên thị trường.

Theo dữ liệu trên website của Indian Oil, nhà bán lẻ nhiên liệu lớn nhất Ấn Độ, giá xăng và dầu diesel đều tăng gần 1%, tương đương chưa tới 1 rupee/lít. Tại thủ đô New Delhi, xăng hiện được bán ở mức 99,51 rupee/lít, trong khi dầu diesel có giá 92,49 rupee/lít. Mức giá thực tế có thể khác nhau giữa các bang do chịu tác động của thuế địa phương.

Không chỉ Indian Oil, 2 doanh nghiệp nhỏ hơn là Bharat Petroleum và Hindustan Petroleum cũng điều chỉnh giá trong cùng biên độ. 3 công ty lọc dầu quốc doanh này hiện kiểm soát khoảng 90% thị trường bán lẻ nhiên liệu của Ấn Độ, vì vậy mỗi đợt tăng giá đều có tác động trực tiếp tới người tiêu dùng, doanh nghiệp vận tải và các ngành phụ thuộc lớn vào nhiên liệu.

Đây là lần tăng giá tiếp theo sau đợt điều chỉnh đầu tiên trong vòng 4 năm được thực hiện vào ngày 15/5. Khi đó, các doanh nghiệp quốc doanh đã nâng giá hơn 3%, tương đương khoảng 3 rupee mỗi lít. Tuy nhiên, hai đợt tăng sau đó được giữ ở mức dưới 1 rupee mỗi lít, cho thấy chính phủ Ấn Độ đang chọn cách điều chỉnh từng bước nhằm tránh gây cú sốc lớn cho người tiêu dùng.

Áp lực đối với các nhà bán lẻ nhiên liệu đang ngày càng lớn. Bharat Petroleum cho biết công ty đang lỗ khoảng 25-30 rupee trên mỗi lít dầu diesel bán ra và lỗ 10-14 rupee trên mỗi lít xăng. Trong khi đó, Shell India, một nhà bán lẻ tư nhân, hiện bán xăng với giá hơn 115 rupee/lít và dầu diesel trên 126 rupee/lít, cao hơn đáng kể so với giá của các doanh nghiệp quốc doanh.

Chênh lệch giá lớn này khiến nhiều khách hàng tiêu thụ số lượng lớn, thay vì mua theo kênh thương mại thông thường, chuyển sang mua tại các cây xăng bán lẻ rẻ hơn.

Xu hướng đó làm nhu cầu tại các trạm xăng tăng vọt, khiến tình trạng thua lỗ của các doanh nghiệp quốc doanh thêm nghiêm trọng. Đồng thời, việc nhu cầu tăng bất thường cũng làm dấy lên tâm lý lo ngại trong dân chúng rằng Ấn Độ có thể thiếu hụt nhiên liệu.

Trước tình hình này, Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ đã lên tiếng trấn an người dân. Trong một bài đăng trên nền tảng X vào tối 22/5, bộ này khẳng định Ấn Độ có đủ nguồn cung xăng và dầu diesel, đồng thời kêu gọi người dân tránh mua tích trữ vì hoảng loạn.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng tiêu dùng có trách nhiệm và sự hợp tác của công chúng sẽ giúp bảo đảm nguồn cung nhiên liệu thông suốt cho tất cả mọi người trong giai đoạn nhu cầu tăng cao hiện nay.

Theo Business Times﻿