Quốc gia BRICS mua vàng 16 tháng liên tiếp, đang sở hữu hơn 2.300 tấn kim loại quý

Ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mở rộng kho dự trữ vàng trong tháng 2 khi mua thêm khoảng 0,94 tấn, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 2.310 tấn.

Đợt mua mới này kéo dài chuỗi tích lũy vàng suốt 16 tháng liên tiếp, một chiến lược bắt đầu từ tháng 11/2024 trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách tăng cường “vùng đệm” tài chính trước biến động địa chính trị.

Giá vàng thế giới thời gian gần đây đã phục hồi mạnh, vượt trở lại mức trên 5.000 USD/ounce, sau khi căng thẳng Trung Đông leo thang bởi các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran. Tình hình bất ổn khiến dòng vốn toàn cầu đổ vào vàng - tài sản trú ẩn truyền thống trong các giai đoạn rủi ro tăng cao.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lực mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu có chậm lại trong tháng đầu năm do biến động giá và kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, lượng mua ròng chỉ đạt khoảng 5 tấn, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 27 tấn của năm trước.

Tuy nhiên, WGC dự báo căng thẳng địa chính trị ít có dấu hiệu hạ nhiệt, do đó xu hướng tích lũy vàng nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm 2026 và xa hơn nữa.

Một số quốc gia đã bán ra vàng dự trữ, như Nga, Venezuela và đề xuất mới từ ngân hàng trung ương Ba Lan nhằm bán vàng để chi cho quốc phòng. Song, tổng lượng mua vào trên thế giới vẫn vượt lượng bán ra. Điều này cho thấy vàng tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược dự trữ của các nền kinh tế lớn.