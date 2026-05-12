Quốc gia ASEAN không sợ lệnh trừng phạt và sẽ mua Su-57?

Nga đã trình diễn tiêm kích Su-57E cho Quốc vương Malaysia - Sultan Ibrahim Iskandar, như ông đã thông báo trên trang Facebook cá nhân. Sự kiện diễn ra vào ngày 8/5, tại sân bay quốc tế Zhukovsky gần Moscow. Máy bay được điều khiển bởi phi công thử nghiệm Sergei Bogdan và chuyến bay kéo dài khoảng 7 phút.

Bài đăng nhấn mạnh khả năng của trạm radar trên chiến đấu cơ Nga, cũng như "khả năng hoạt động đa nhiệm" của nó. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào về kế hoạch mua Su-57 của Malaysia.

Trước đây Nga là nhà cung cấp máy bay chiến đấu chính cho Không quân Malaysia. Hiện nay tiêm kích Su-30MKM với số lượng 18 chiếc tạo thành nền tảng cho phi đội của họ, tuy nhiên một số chiếc đang trong tình trạng không thể hoạt động.

Hơn nữa vài năm trước, quốc gia này phàn nàn rằng do lệnh trừng phạt, họ không thể mua các phụ tùng cần thiết để bảo dưỡng Su-30MKM của mình, nhưng đến năm 2025, Malaysia tuyên bố họ đã có thể tự sửa chữa những chiếc tiêm kích này. Như vậy có khả năng Nga đã hỗ trợ họ bằng một số cách gián tiếp, mặc dù cũng có thể Malaysia nhận được nguồn lực từ Ấn Độ.

Những sự kiện gần đây cho thấy Su-57E là một trong những ứng cử viên để thay thế Su-30MKM trong Không quân Malaysia - ít nhất chuyến thăm Nga của Quốc vương Ibrahim Iskandar diễn ra chỉ vài tuần sau khi Nga trình diễn loại tiêm kích này tại Triển lãm DSA 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 23/4 tại Kuala Lumpur.

Trong sự kiện này, Công ty Rosoboronexport đã công bố việc nhận được các hợp đồng mới cho máy bay chiến đấu Su-57E.

Đối với Nga, thương vụ bán Su-57E khá quan trọng bởi vì tính đến thời điểm hiện tại, Algeria là khách hàng nước ngoài duy nhất và họ đã giữ bí mật về thỏa thuận này do nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Tuy biện pháp hạn chế không quá nghiêm trọng đối với họ, nhưng nó vẫn sẽ gây ra một vài khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, Algeria dường như đã thực hiện bước đi này một cách có chủ ý. Ngoài 12 máy bay Su-57E, họ còn đặt mua thêm 14 chiếc Su-34, và năm ngoái đã ghi nhận việc giao ít nhất 1 chiếc Su-35.

Quốc gia Bắc Phi này đã có được một số "lợi ích" nhất định từ quyết định trên, khi mà do cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran, đối thủ Morocco không thể nhận tiêm kích Mirage 2000-9 từ UAE , trong khi Algeria đã chuyển sang sử dụng các loại máy bay chiến đấu mới.

Nhưng nếu Algeria bí mật ký kết hợp đồng và cho đến phút cuối cùng không muốn "lộ diện" việc mua máy bay chiến đấu mới của Nga, thì Malaysia dường như đang ám chỉ khá rõ ràng họ ít nhất đang xem xét lựa chọn mua Su-57E.

Có lẽ quốc gia này đã phân tích tất cả các lựa chọn và rủi ro dự kiến xảy ra và quyết định thực hiện bước đi như vậy, hoặc ít nhất đang xem xét máy bay Nga như một trong những lựa chọn khả thi.

Đáng chú ý là năm ngoái Malaysia muốn tăng cường lực lượng không quân bằng các máy bay F/A-18C/D đã qua sử dụng. Đầu tháng 2 có thông tin cho biết họ dự định hoàn tất thỏa thuận mua 30 tiêm kích từ Kuwait vào cuối năm nay.

Tuy nhiên vào cuối mùa Hè, Malaysia đã từ chối mua F/A-18C/D từ Kuwait do thời gian giao hàng kéo dài, cần đầu tư 4 triệu USD để hiện đại hóa mỗi chiếc, sự hao mòn của khung thân, trạm radar lỗi thời, thiếu hệ thống liên lạc vô tuyến Link 16...

Kể từ đó, việc tăng cường lực lượng không quân của nước này bằng tiêm kích mới hoặc đã qua sử dụng nhưng vẫn hoạt động tốt và tương đối hiện đại vẫn là một vấn đề cấp bách.