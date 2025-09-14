.t1 { text-align: justify; }

Vấn đề về phạm vi hoạt động của Không quân Israel (IAF) trong thế giới Ả Rập đang gây ra nhiều cuộc tranh luận nóng, ấn phẩm Military Watch (MW) đã đăng tải một bài viết đáng chú ý liên quan đến chủ đề trên.

Kể từ khi chính quyền Syria của ông Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm 2024, (IAF) đã mở rộng đáng kể các hoạt động của mình trong khu vực. Ngoài Qatar, họ đã tấn công Syria, Tunisia, Iran, Lebanon và Yemen, đồng thời tiếp tục hoạt động quân sự ở Dải Gaza.

Hơn nữa tần suất hoạt động của IAF còn ngày càng dày đặc, bất chấp tuổi đời của hầu hết các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 của Không quân Israel đều khá cao, chúng còn không được trang bị radar hiện đại với anten mảng pha và các "phụ tùng" khác như các tiêm kích vừa sản xuất.

Tel Aviv chỉ sở hữu một số lượng nhỏ tiêm kích F-35 mới nhất, do vậy phạm vi hoạt động và thành công quân sự của Israel được đảm bảo bởi sự yếu kém từ phía đối thủ, chứ không phải bởi sức mạnh vượt trội của IAF.

Algeria có lực lượng phòng không và không quân rất mạnh.

Trong khu vực bao gồm cả Bắc Phi, chỉ Algeria là quốc gia Ả Rập duy nhất mà Israel và phương Tây không thể ném bom. Chính quyền đất nước này đã chi rất nhiều tiền cho vũ khí hiện đại, mua các hệ thống phòng không, radar, máy bay chiến đấu và nhiều sản phẩm quân sự khác, chủ yếu từ Trung Quốc và Nga.

Algeria đã đẩy mạnh việc tăng cường lực lượng vũ trang kể từ những năm 2010 sau khi "Mùa xuân Ả Rập" bùng nổ, họ đã nhận thức rất rõ những gì đang diễn ra ở hai nước láng giềng Tunisia và Libya.

Nền tảng của hệ thống phòng không nước này bao gồm các hệ thống S-300PMU-2, Buk-M2 và S-400 của Nga, cũng như HQ-9 của Trung Quốc.

Ngoài ra Không quân Algeria còn sở hữu một phi đội hùng hậu với hơn 80 máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKA (44 chiếc), Su-35 (14 chiếc) và MiG-29M (hơn 23 chiếc). Điều này nghĩa là Algeria có vũ khí để đối phó với những đối tượng quyết định tấn công họ.

"Mạng lưới này chiếm vị trí độc nhất trong khu vực xét về những thách thức mà nó đặt ra đối với các cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc phương Tây, khi lực lượng Không quân Algeria thường dựa vào các máy bay chiến đấu mới hơn hàng thập kỷ so với sản phẩm của Israel hoặc Thổ Nhĩ Kỳ", tờ MW nêu rõ.

Các nhà phân tích nhận thấy rằng mặc dù một số nước Ả Rập đã đầu tư lớn vào việc mua sắm vũ khí hiện đại (hàng không và phòng không), nhưng chủ yếu là thiết bị của phương Tây, và tiêu chuẩn huấn luyện lại thấp hơn Algeria.

Hơn nữa, phương Tây đã làm giảm đáng kể các đặc tính của vũ khí xuất khẩu để đảm bảo ưu thế cho Israel và khối NATO. Một ví dụ rõ ràng là những chiếc F-16 "vô dụng" của Không quân Ai Cập trong lĩnh vực phòng thủ.

"Điều này tạo ra thuận lợi cho các cuộc không kích của phương Tây, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Đông và Bắc Phi. Do các quốc gia như Saudi Arabia, Jordan và Ai Cập quá phụ thuộc vào thiết bị NATO, cùng với việc các nước khác như Iran chưa đầu tư đầy đủ vào năng lực phòng không".

"Trong tình hình hiện tại, Algeria vẫn là quốc gia duy nhất trong khu vực có không phận được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công như vậy", tờ MW kết luận.