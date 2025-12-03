Quốc Cường Gia Lai sắp phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CTCP Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu QCG để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là hơn 275,1 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý I/2026, ngay khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Ảnh minh họa

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Quốc Cường Gia Lai sẽ tăng từ hơn 275,1 triệu cổ phiếu lên hơn 302,6 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ dự kiến tăng từ hơn 2.751 tỷ đồng lên hơn 3.026 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/11/2025 vừa qua, Quốc Cường Gia Lai đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 12/2025, nội dung lấy ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ của công ty.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 354 tỷ đồng, tăng 45,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 34,1 tỷ đồng, gấp khoảng 4 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 8.761,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 5.402,3 tỷ đồng, chiếm 61,7% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.177,1 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.150,7 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền nhận của CTCP Đầu tư Sunny Island cho Dự án Phước Kiển là 1.982,8 tỷ đồng, chiếm 47,8% tổng nợ.

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn ghi nhận khoản vay từ các doanh nghiệp, cá nhân liên quan hơn hơn 1.197 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền vay từ bà Lại Thị Hoàng Yến- con gái Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà, ghi nhận 507 tỷ đồng; khoản vay từ ông Lầu Đức Duy- em rể Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường ghi nhận 527 tỷ đồng.



