Quốc bảo diễn xuất 30 năm chưa từng thất bại, lập kỷ lục khủng đứng đầu showbiz

Nếu nhắc tới tài tử có sự nghiệp thành công nhất Hàn Quốc hiện tại, cái tên đầu tiên bật ra trong đầu khán giả chắc chắn là Song Kang Ho. Ông là nghệ sĩ Hàn đầu tiên đoạt Nam chính xuất sắc tại Cannes nhờ vai Sang Hyeon trong phim Broker (2022). Bên cạnh đó là vô số giải thưởng danh giá về diễn xuất. Cả sự nghiệp, Song Kang Ho được đề cử gần 100 lần tại các liên hoan phim khác nhau và đạt hơn 60 giải Ảnh đế.

Song Kang Ho là Ảnh đế Cannes đầu tiên của Hàn Quốc. Chỉ với thành tích này nam diễn viên đã vượt qua phần còn lại của giới giải trí xứ Hàn

Tháng 11/2020, tạp chí The New York Times công bố danh sách 25 diễn viên xuất sắc của thế kỷ XXI (25 Greatest Actors of the XXI Century do ban biên tập tạp chí bình chọn. Trong đó, Hàn Quốc chỉ có hai ngôi sao là Song Kang Ho và Kim Min Hee được tôn vinh.

Chỉ riêng cái tên Song Kang Ho cũng đủ để khán giả đặt niềm tin tuyệt đối vào chất lượng của mỗi bộ phim mà nam diễn viên tham gia. Song Kang Ho chính là "quốc bảo diễn xuất" xứ Hàn. Tài tử sinh năm 1967 được đồng nghiệp và giới chuyên môn tôn vinh là diễn viên vĩ đại.

Nam diễn viên được tôn vinh như người vĩ đại nhất của nền điện ảnh, xứng đáng phong thần. Phim của ông thành công cả về mặt thương mại và nghệ thuật

Theo Hancinema, 10 trang giấy cũng không thể kể hết sự nghiệp lẫy lừng của Song Kang Ho. Nam diễn viên biến hóa đa dạng trên màn ảnh từ kẻ sát nhân, luật sư, tay trùm xã hội đen, người lái taxi hay gã làm thuê khôn khéo mưu mô. Với mỗi vai diễn, Song Kang Ho lại mang tới một câu chuyện khác nhau bằng diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc.

Ví dụ như trong Sympathy for Mr. Vengeance (2002), tác phẩm thuộc bộ ba phim về đề tài trả thù của đạo diễn Park Chan Wook, Song Kang Ho hóa thân thành một người cha đau đớn đi trả thù cho con. Đến Ký Ức Của Kẻ Sát Nhân (Memories of Murder - 2003), nam diễn viên lại một thám tử bị cuộc đời xô đẩy. Sau gần hai thập kỷ, Memories of Murder vẫn được giới phê bình điện ảnh ca ngợi.

Song Kang Ho với bộ phim Memories of Murder (2003) là kiệt tác màn ảnh hàn

Hình ảnh nam diễn viên trong vai luật sư đang tranh chấp trên tòa trong The Attorney (2013)

Trong The Drug King (2018), Song Kang Ho lại hóa thân thành tay trùm buôn ma túy khét tiếng

Theo Naver, thực tế, Song Kang Ho không được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất, nhưng tài năng tuyệt vời đã giúp nam diễn viên bật lên nhanh chóng. Chỉ với vai phụ đầu tay Song Kang Ho đã giành giải Rồng Xanh dành cho nam phụ xuất sắc vào năm 1997 với tác phẩm Bad Movie.

Những năm sau này, Song Kang Ho liên tục biến hóa trên màn ảnh với những bộ phim ăn khách như The President's Barber (2004), The Host (2006), The Good, the Bad, the Weird (2008), Snowpiercer (2013), The Face Reader (2013), The Attorney (2013), A Taxi Driver (2017)...

Nhờ đó, nam diễn viên gặt hái vô số giải thưởng. Không những vậy, Song Kang Ho còn là cái tên ăn khách khi đóng vai chính ở 10 trong số 50 tác phẩm có doanh thu cao nhất xứ sở kim chi mọi thời đại. Với những cống hiến to lớn cho ngành điện ảnh Hàn Quốc, Song Kang Ho được ghi nhận là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Kbiz 2019.

Nam diễn viên là ngôi sao quyền lực và được yêu mến nhất Hàn Quốc trong nhiều năm

Cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Song Kang Hô là bộ phim Parasite - Ký Sinh Trùng (2019). Bộ phim gây bão trên toàn cầu và nhận vô số giải thưởng, lập các kỷ lục đáng tự hào cho màn ảnh Hàn Quốc như tác phẩm đầu tiên trong lịch sử điện ảnh xứ Hàn đoạt giải Phim xuất sắc tại Oscar. Parasite còn giành được Cành Cọ Vàng đầu tiên cho điện ảnh Hàn tại LHP Cannes.

Theo Korean Film News nhận định: "Bên cạnh Choi Min Sik, Song Kang Ho là cây đại thụ của làng điện ảnh Hàn Quốc đương đại. Nam diễn viên có diễn xuất bậc thầy, oanh tạc mọi phòng vé, xứng đáng với mọi giải thưởng danh giá".

Song Kang Ho có ngoại hình không nổi bật, thân hình to lớn xù xì, chất phác vì vậy nam diễn viên có thể hóa thân thành mọi nhân vật, từ những người bần cùng dưới đáy xã hội đến những kẻ phản diện độc ác