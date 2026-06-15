Cùng với một số nhân chứng cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thời gian qua, ông Nguyễn Tuấn Nhã (70 tuổi) kể chi tiết bối cảnh ông chứng kiến việc chôn lấp các liệt sĩ tại Nghĩa trang Đô Thành - Chợ Quán vào năm 1968. "Các xe chở xác đến đổ xuống, trong đó tôi thấy rất rõ các chiến sĩ cách mạng. Họ mặc đồ bà ba đen, ruột tượng văng ra một số đạn. Gia đình tôi có người làm cách mạng nên tôi rõ lắm", ông Nhã nói.