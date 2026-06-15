Thiếu tá Bùi Tấn Phát (Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết, lực lượng chức năng sẽ sử dụng hệ thống radar quét mặt đất để nhận diện các dị vật và xác định vị trí khả nghi. Sau khi phân tích dữ liệu và xác nhận có hài cốt, các đơn vị tiếp tục khoanh vùng, xác định vị trí cụ thể và tiến hành khai quật.
Sáng 15/6, Bộ Tư lệnh TPHCM và các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát, thăm dò bước đầu để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng
Công tác khảo sát được thực hiện tại ba khu vực có diện tích 500m2, 1.200m2 và 800 m2 trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.
Lực lượng công binh thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM sử dụng các thiết bị chuyên dụng, có nhiệm vụ kiểm tra, dò, gỡ các thiết bị, vật liệu nổ tại những vị trí, khu vực đã xác định.
Lực lượng công binh tiến hành dò quét cẩn thận các vị trí đã được khoanh vùng.
Tham gia công việc sáng nay, ThS Nguyễn Văn Thuật cùng các giảng viên, sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM) dùng radar xuyên đất (GPR - Ground Penetrating Radar) để rà quét các khu vực có khả năng có hài cốt liệt sĩ.
"Các anh em ở trường đem chuyên môn cùng với các thiết bị công nghệ cao hỗ trợ để cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện công tác ý nghĩa này", Ths Thuật chia sẻ.
Cùng với một số nhân chứng cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thời gian qua, ông Nguyễn Tuấn Nhã (70 tuổi) kể chi tiết bối cảnh ông chứng kiến việc chôn lấp các liệt sĩ tại Nghĩa trang Đô Thành - Chợ Quán vào năm 1968. "Các xe chở xác đến đổ xuống, trong đó tôi thấy rất rõ các chiến sĩ cách mạng. Họ mặc đồ bà ba đen, ruột tượng văng ra một số đạn. Gia đình tôi có người làm cách mạng nên tôi rõ lắm", ông Nhã nói.
Chia sẻ quy trình tìm kiếm hài cốt dưới lòng đất thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại, Thiếu tá Bùi Tấn Phát (Ban Tuyên huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh TPHCM) cho biết, lực lượng chức năng sẽ sử dụng hệ thống radar quét mặt đất để nhận diện các dị vật và xác định vị trí khả nghi. "Sau khi phân tích dữ liệu và xác nhận có hài cốt, các đơn vị tiếp tục khoanh vùng, xác định vị trí cụ thể và tiến hành đào. Khi đó, các cơ quan sẽ ngồi lại thống nhất phương án cụ thể hơn", Thiếu tá Phát nói.
Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế - Tổng cục Hậu cần kỹ thuật - cho biết, quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ gặp nhiều thử thách do địa hình biến đổi, thời gian trôi qua quá lâu và sự khắc nghiệt của chiến tranh...
"Việc thăm dò hôm nay giúp khoanh vùng các khu vực nghi ngờ để tập trung vào những vị trí này nhằm đỡ bớt công sức của các đội quy tập, đồng thời rút ngắn thời gian tìm kiếm. Công việc này đòi hỏi sự kiên trì rất lớn và kinh nghiệm của các đội chuyên trách", Thượng tá Thanh Vân cho hay.
Sáng nay, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (thành viên tổ giúp việc của Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn tổ công tác Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện những phần việc tiếp theo của công tác quy tập.
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - trao đổi, quán triệt các cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, các đơn vị chuẩn bị tốt cho công tác tìm kiếm, quy tập những ngày tới. Đồng thời, các cơ quan cũng chuẩn bị trưng dụng các khu vực phù hợp tại Nhà Truyền thống quận 10 cũ để làm nơi lưu giữ tạm thời các hài cốt khi tìm thấy. Việc này được thực hiện trang trọng, chuẩn mực.
Nhiều người dân quan tâm, theo dõi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Công viên Lê Thị Riêng ngày nay được xây dựng trên phần đất cũ của Nghĩa địa Đô Thành, vốn là một nghĩa địa lớn trước năm 1975. Công viên có diện tích khoảng 8 ha, được bao quanh bởi các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải và Trường Sơn.
Người dân vẫn đến vui chơi, sinh hoạt bình thường tại Công viên Lê Thị Riêng ở một số không gian công cộng trong lúc các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Ngô Tùng
Theo
Tiền Phong
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