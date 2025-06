Ngày 12-6, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Ngọc Bảo (20 tuổi; quê quán tỉnh Sóc Trăng, không nơi ở ổn định) về 3 tội danh là "Giết người", "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, Bảo từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 6-2023. Đầu tháng 3-2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Bảo làm quen với một nữ sinh 17 tuổi ở ngụ huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Mục đích chính của Bảo là chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thạch Ngọc Bảo tại tòa

Chiều 18-3-2024, theo lời hẹn, cô gái đến đón Bảo về nhà chơi. Tại chòi lá trong sân, khi bị từ chối tiếp xúc thân mật, Bảo lập tức khống chế hiếp dâm và bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi ngắt cầu dao điện để tránh bị camera ghi hình, Bảo dùng quần áo trói tay chân nhưng lát sau cô gái tỉnh lại, vùng dậy chống cự thì bị Bảo hiếp dâm thêm lần nữa. Bị nạn nhân dùng thùng nhựa đánh vào mũi chảy máu, Bảo tức giận đánh vào mặt, dùng quần áo siết cổ đến khi cô gái bất tỉnh.

Tưởng nạn nhân đã chết, Bảo lấy xe máy cùng 2 điện thoại của nạn nhân đem bán được gần 1,5 triệu đồng, sau đó cùng người bạn đến TP HCM thuê nhà nghỉ.

Người này thắc mắc việc Bảo bị thương thì được Bảo giải thích do đánh nhau với bạn để đòi lại tài sản. Đến hôm sau, cả 2 trở lại TP Tân An (tỉnh Long An) thì bị bắt giữ.

Nữ sinh sau đó tỉnh dậy, phát hiện tài sản bị mất nên chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo cố tình phạm tội đến cùng, nhiều lần, việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn nên cần tuyên hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Do đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bảo 15 năm tù về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, 5 năm tù tội cướp tài sản; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại sức khỏe, tổn thất tinh thần cho bị hại 100 triệu đồng.