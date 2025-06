Quen qua mạng, người phụ nữ U60 khiến ông Tây 70 tuổi lặn lội sang Việt Nam tìm, vừa gặp là muốn cưới

BIẾT SẼ CƯỚI NGAY SAU NỤ HÔN ĐẦU

Chị Lê Thị Mai An (SN 1969, quê ở Thanh Hóa) từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và ly hôn vào năm 2016. Chị An mở quán cà phê nhỏ để kiếm sống, nuôi con. Chị An bắt đầu tự lên mạng học tiếng Anh vào năm 2016 sau khi một người bạn sống ở nước ngoài rủ sang du lịch và hứa “chỉ cần lo tiền vé máy bay”.

Không ngờ, đây lại là bước ngoặt giúp cuộc đời chị An mở sang chương mới khi thông qua một ứng dụng hẹn hò, chị quen anh Burcsik David Joseph (SN 1955, quốc tịch Canada). Anh David là một ca sĩ, đồng thời là một designer chuyên thiết kế cửa hàng kinh doanh bán lẻ. Anh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân trước đây và có 4 người con trai.

Chị An và anh David đã nói chuyện qua mạng suốt 2 năm. Đến khi dịch covid-19 được kiểm soát, người đàn ông ngoại quốc lập tức bay sang Việt Nam để gặp bạn gái.

Nhờ việc học tiếng Anh qua mạng, chị An bất ngờ tìm được bến đỗ.

“Tôi gặp anh ấy trong tâm thế rất thoải mái, vì tôi không xác định học tiếng Anh để lấy chồng ngoại quốc. Khi trò chuyện với David qua mạng, tôi không dùng app, cũng không trang điểm.

Trong mối quan hệ với anh David, tôi cũng không đặt nặng chuyện thành hay không thành. Và những gì anh ấy nói với tôi qua mạng, tôi cũng chỉ tin một nửa. Khi gặp anh ấy ngoài đời, tôi thấy anh giống như trong tưởng tượng của mình và có nhiều tình cảm hơn với anh”, chị An bộc bạch.

Giống như chị An, khi gặp nhau ngoài đời, anh David cảm nhận bạn gái giống như trong suy nghĩ của mình. Trước đó, họ nói chuyện online với nhau 2-3 tiếng mỗi ngày, về tất cả mọi thứ, công việc, con cái, gia đình. Việc trò chuyện vừa giúp họ hiểu rõ về nhau hơn, cũng là cách để chị An học ngoại ngữ.

Anh David cũng thể hiện sự trân trọng, nghiêm túc trong mối quan hệ với chị An khi giới thiệu chị với 4 người con trai của mình. Suốt 2 năm liền, mỗi lần gia đình họp mặt ăn uống, anh đều gọi video cho bạn gái cùng tham gia. Họ chân thành với đối phương ngay từ đầu nên khi gặp nhau, cả hai không bị ngượng ngùng hay vướng mắc nào mà vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, như 2 năm trước vẫn vậy.

Ngay từ nụ hôn, cài ôm đầu tiên, anh David đã biết chắc chắn sẽ cưới chị An.

Anh David bày tỏ, ngay khi gặp chị An, chỉ một nụ hôn, một cái ôm với bạn gái, anh đã biết chắc chắn rằng mình sẽ cưới người phụ nữ này.

Sau lần đầu tiên gặp gỡ, anh David trở về Canada và cứ vài tháng lại sang Việt Nam một lần. Qua thời gian tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Khi bạn trai ngỏ lời cầu hôn, chị An đồng ý ngay. “Già thế này rồi tự nhiên có ông Tây đến rước tội gì mình không lấy. Nếu đúng thì mình cố gắng để có hạnh phúc với nhau. Nếu sai thì mình làm lại, chẳng vấn đề gì, có gì để mất đâu?”, người phụ nữ dí dỏm.

MỖI LẦN MẮC LỖI LẠI ĐỔ LỖI CHO GOOGLE DỊCH

Câu chuyện tình yêu của anh David và chị An nghe có vẻ êm đềm nhưng thực tế, cũng nhiều lần họ cãi vã, to tiếng khiến “đàng gái” muốn chia tay.

Chị An tiết lộ, anh David là người nóng tính và ghen khủng khiếp. Có lần, anh ghen cả với tài xế taxi khi thấy chị An liên tục nói chuyện với người này mà không nói chuyện với mình. Tật xấu này của anh David khiến chị An cảm thấy rất mệt mỏi và quyết định nói lời chia tay.

Cả hai hiện đã kết hôn được 2 năm, họ sống ở Canda và Thanh Hóa.

“Khi tôi nói thì anh David hiểu, giải thích, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Tôi lại thấy anh đáng yêu nên bỏ qua, nhưng rồi thực tế đâu lại vào đó. Mỗi lần cãi nhau mà anh David biết mình sai nhưng đổ hết cho Google dịch: “Tại Google dịch sai chứ anh đâu có nó như vậy?”, chị An kể.

Nếu như anh David là người cực kỳ nóng tính thì chị An lại rất điềm tĩnh. Nhờ đó mà từ khi kết hôn, anh David đã giảm được khoảng 70% sự nóng giận. Anh cũng có nhiều thay đổi tích cực như đi ngủ sớm hơn, tập gym để giảm cân.

Chị An mong ông xã ngủ sớm hơn một chút nữa, giảm thời gian dùng điện thoại, mạng xã hội, chăm sóc cho bản thân nhiều hơn và bớt ghen.

Anh David dành nhiều lời cảm ơn cho bà xã của mình.

Nói về vợ, người đàn ông Canada miêu tả: “Khi vợ nổi nóng, cô ấy đẹp nhất trong lòng tôi. Khi cô ấy giận, cô ấy không bao giờ nổi điên mà cô ấy im lặng, đôi khi là khóc trong im lặng. Tôi chỉ muốn khi cô ấy giận, hay gặp bất cứ chuyện gì, cô ấy bộc lộ ra và nói cho tôi biết lý do vì sao, để tôi biết, tôi hiểu”.

Nhìn bà xã với ánh mắt đầy âu yếm, anh David gửi lời cảm ơn chị An vì 5 năm qua, cả hai đã cùng cố gắng để học cách trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau hơn. “Cảm ơn em yêu”, anh David nói.

Nguồn: Vợ chồng son