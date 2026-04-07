Quên hình ảnh nổi loạn đi, Lê Bống hoá "ngọc nữ" truyền hình, xuất hiện thanh lịch, nhan sắc thăng hạng

TikToker Lê Bống, "hot search" từng gắn liền với nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả: từ sự ngưỡng mộ về nghị lực giảm cân, đến những tranh cãi xoay quanh phong cách ăn mặc có phần phản cảm hay những phát ngôn gây bão. Tuy nhiên, dạo gần đây, nếu lướt qua trang cá nhân của cô nàng hay vô tình bắt gặp cô trên sóng truyền hình, chắc chắn bạn sẽ phải dụi mắt vài lần.

Không còn là một TikToker triệu view với những vũ điệu nóng bỏng hay những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, Lê Bống của hiện tại đã thực sự hóa thân thành một "ngọc nữ" truyền hình với phong cách thanh lịch, tri thức, đặc biệt thần thái sang trọng đến ngỡ ngàng.

Sự thay đổi của Lê Bống không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Quyết định lấn sân sang lĩnh vực truyền hình, trở thành MC và Biên tập viên của nhà đài, Lê Bống đối diện với không ít hoài nghi rằng: Liệu một cô gái vốn quen với sự tự do, phá cách trên mạng xã hội có thể thích nghi được với môi trường truyền hình đòi hỏi sự chuẩn mực và khắt khe hay không?

Câu trả lời đã nằm ở chính những khung hình xuất hiện dạo gần đây. Lê Bống không chọn cách "làm màu" mà cô chọn cách học hỏi nghiêm túc. Cô trau dồi và định hình lại phong cách cá nhân. Sự chuyển mình này không hề gượng ép, mà là quá trình trưởng thành, nỗ lực để được công nhận ngày chuyên nghiệp hơn.

Nhìn vào những hình ảnh mới nhất, khán giả không khỏi trầm trồ trước gu thời trang "tinh tế" của Lê Bống. Cô nàng thông minh khi chọn những gam màu nhã nhặn nhưng vẫn tôn lên làn da trắng sứ, đồng thời tạo cảm giác tin cậy, điềm đạm.

Rũ bỏ hoàn toàn sự cá tính, cô trở nên mong manh, dịu dàng đúng chuẩn một nàng thơ Việt. Người ta thường nói "tâm sinh tướng", điều này dường như rất đúng với Lê Bống. Khi cô thay đổi mục tiêu nghề nghiệp, có những trau dồi kiến thức, gương mặt cô cũng toát lên một vẻ đẹp rất khác tự tin và tri thức.

Thay vì những phong cách makeup sắc lẹm hay quá đậm, Lê Bống hiện tại ưu tiên lối trang điểm tự nhiên trong trẻo. Không quá khi nói rằng Lê Bống đang là một trong những trường hợp thay đổi hình ảnh thành công nhất trong giới. Dưới các bài đăng của cô, những bình luận tiêu cực, mỉa mai trước đây dường như đã bị thay thế hoàn toàn bởi những lời khen ngợi chân thành:

"Lê Bống dạo này sang quá, nhìn không ra luôn!";

"Thích hình ảnh này của Bống hơn hẳn, rất tri thức và cuốn hút";

Khán giả "quay xe" không phải là ngẫu nhiên.

Hành trình từ một hình ảnh gắn liền với sự "nổi loạn" sang "ngọc nữ" của Lê Bống truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ về việc làm mới bản thân, không ngại rũ bỏ những cái cũ để hướng tới những giá trị tốt đẹp và chuẩn mực hơn.