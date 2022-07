Quên giấy báo dự thi, thí sinh được CSGT vượt hơn 10 km đưa về nhà lấy kịp giờ thi

Trường hợp nói trên là em Nguyễn Thị Thu Vân (thí sinh thuộc Trung tâm GDTX quận Ninh Kiều). Dù đến điểm thi sớm nhưng Vân quên giấy báo dự thi ở nhà.

Thiếu tá Nguyễn Tường Duy - Cán bộ Đội tuần tra, dẫn đoàn Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ đưa thí sinh về nhà lấy giấy báo dự thi - Ảnh: Kim Hà.

Theo đó, vào khoảng 6h45, cán bộ tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm báo với Đội tuần tra, dẫn đoàn Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP Cần Thơ đang trực tại đây, có trường hợp em thí sinh quên giấy báo dự thi và nhờ hỗ trợ đưa em này về nhà ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cách điểm thi khoảng 10km để lấy.

Ngay lập tức, Đội đã cử Thiếu tá Nguyễn Tường Duy kịp thời hỗ trợ trường hợp này. “Do thời điểm trên rơi vào giờ cao điểm nên đường phố khá đông đúc. Thêm nữa, đường về nhà của em Vân cũng khó đi nên việc di chuyển khá khó khăn. Trên đường đi, tôi đã trấn an tinh thần để thí sinh này không lo lắng” - Thiếu tá Duy chia sẻ.

Vào lúc 7h05, Thiếu tá Duy đã đưa nữ thí sinh trở lại điểm thi - Ảnh: Kim Hà.

Thiếu tá Duy nói, khoảng 6h55 anh đã đưa em Vân về đến nơi và quay trở lại điểm thi vào lúc 7h05.

“Lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ này. Do đó, tôi cũng cố gắng làm sao để thí sinh không bị trễ giờ thi nhưng vẫn đảm bảo an toàn” - Thiếu tá cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Tường Duy - Ảnh: Kim Hà.

Trong Kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, Công an TP Cần Thơ đã huy động 126 cán bộ công an trực tiếp tham gia giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.