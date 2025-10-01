Quên bật đèn chiếu sáng khi lái xe vào hầm bị phạt bao tiền?

Cùng khám phá quy định về bật đèn chiếu sáng trong hầm đường bộ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông qua 5 câu hỏi.
Đáp án đúng là: B. Bật灯 chiếu gần (đèn cốt)
Giải thích: Điều 26 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe cơ giới phải bật đèn chiếu gần (đèn cốt) khi di chuyển trong hầm đường bộ. Quy định này đảm bảo an toàn trong môi trường thiếu sáng, hẹp, giúp tài xế quan sát rõ và báo hiệu vị trí xe. Sử dụng đèn pha hoặc đèn sương mù không phù hợp, có thể gây chói mắt hoặc không đủ ánh sáng, dẫn đến nguy cơ tai nạn.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. 800 nghìn-1 triệu đồng
Giải thích: Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 1/1/2025), tài xế ô tô không bật đèn chiếu gần (đèn cốt) khi lái xe trong hầm đường bộ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp không bật đèn hoặc bật đèn pha không đúng. Mức phạt nhằm đảm bảo tuân thủ, tăng cường an toàn trong môi trường hầm thiếu sáng, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: A. Bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng
Giải thích: Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô sử dụng đèn pha thay vì đèn chiếu gần (đèn cốt) trong hầm đường bộ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Đèn pha có thể gây chói mắt, làm giảm tầm nhìn của các xe khác, tăng nguy cơ tai nạn. Quy định này đảm bảo tài xế sử dụng đúng loại đèn, duy trì an toàn giao thông trong môi trường hầm thiếu sáng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. 20-22 triệu đồng
Giải thích: Theo Điều 10, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô không bật đèn chiếu sáng đúng cách trong hầm đường bộ gây tai nạn giao thông bị phạt từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên GPLX. Mức phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, đảm bảo tài xế tuân thủ quy định bật đèn cốt, giảm thiểu rủi ro trong môi trường hầm thiếu sáng, nơi tai nạn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: B. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, và xe thô sơ
Giải thích: Điều 26 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ yêu cầu người điều khiển xe cơ giới và xe máy chuyên dùng bật đèn chiếu gần, còn xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng khi đi trong hầm đường bộ. Quy định này áp dụng rộng rãi để đảm bảo an toàn, tăng khả năng nhận diện phương tiện trong môi trường thiếu sáng, giảm nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông.Tìm hiểu thêm