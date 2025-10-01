Giải thích: Điều 26 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe cơ giới phải bật đèn chiếu gần (đèn cốt) khi di chuyển trong hầm đường bộ. Quy định này đảm bảo an toàn trong môi trường thiếu sáng, hẹp, giúp tài xế quan sát rõ và báo hiệu vị trí xe. Sử dụng đèn pha hoặc đèn sương mù không phù hợp, có thể gây chói mắt hoặc không đủ ánh sáng, dẫn đến nguy cơ tai nạn.

Hỏi 1: Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tài xế ô tô phải làm gì khi lái xe trong hầm đường bộ?

Giải thích: Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 1/1/2025), tài xế ô tô không bật đèn chiếu gần (đèn cốt) khi lái xe trong hầm đường bộ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp không bật đèn hoặc bật đèn pha không đúng. Mức phạt nhằm đảm bảo tuân thủ, tăng cường an toàn trong môi trường hầm thiếu sáng, giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Hỏi 2: Quên bật đèn chiếu sáng khi lái xe vào hầm bị phạt bao tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Hỏi 3: Nếu tài xế bật đèn pha thay vì đèn cốt khi lái xe trong hầm, hậu quả có thể là gì?

A. Bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng đúng B. Bị trừ 5 điểm trên GPLX sai C. Không bị phạt vì vẫn bật đèn sai D. Bị tịch thu xe trong 7 ngày sai