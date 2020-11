Quê hương tổ tiên của ông Biden mở hội chúc mừng chiến thắng

Khi nước Mỹ dần dần chuyển sang màu xanh, Ballina nín thở. Và khi truyền thông Mỹ gọi tên ông Joe Biden cho vị trí Tổng thống Mỹ thứ 46, nút chai sâm panh đầu tiên được những người anh em họ xa của ông Biden khui tại quảng trường thị trấn.

"Tôi nghĩ Ballina đã cứu thế giới tối nay, bởi vì nếu không có Ballina, sẽ không có Joe Biden", Smiler Mitchell, một công chức địa phương, nói với CNN.

Gia đình và những người ủng hộ Tổng thống đắc cử Joe Biden tập trung tại Quảng trường thị trấn để ăn mừng. Ảnh: CNN

Giờ đây, quốc kỳ Mỹ đã tung bay cả tuần trên đường phố ở Ballina - thị trấn nhỏ chỉ có 10.000 dân ở phía tây Ireland, nơi tổ tiên người Ireland của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden từng sinh sống.



Bóng bay được buộc vào ô tô, còn đám đông thì hát vang bài The Green and Red of Mayo, một bản ballad nổi tiếng về hạt, nơi có Ballina. Một mô hình ô tô được cắt bằng bìa cứng miêu tả ông Biden ở ghế trước có biển số ghi "PENNSYLVANIA BIDEN # 1".

Chính trị gia địa phương Mark Duffy cho biết: "Ballina luôn là một thị trấn thiếu nổi bật ở phía tây Ireland và phải đối mặt với nhiều thách thức riêng trong quá khứ.

Nhưng bây giờ chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc để tỏa sáng và nỗ lực hết mình. Chúng tôi mong muốn được chào đón càng nhiều du khách từ khắp nước Mỹ cũng như trên thế giới".

Để vinh danh chiến thắng của "người con" nổi tiếng nhất của họ, cha xứ ở Carlingford đã lên kế hoạch rung chuông nhà thờ với sự tham gia của các học sinh và thành viên trong cộng đồng.

Chủ quán bar Paddy Macs, Michael Carr, đứng bên ngoài quán rượu của mình với lá cờ Mỹ vào ngày 7/11/2020. Ảnh: CNN

Ông Paul Allen, người tổ chức chính của chiến dịch người Ireland ủng hộ Biden, nói với CNN rằng thị trấn vui mừng khôn xiết với kết quả này.

Ông nói: "Joe Biden là một người Mỹ gốc Ireland và điều đó cho thấy sự kết hợp giữa làm việc chăm chỉ và quyết tâm có thể làm được gì".

"Thật tuyệt vời khi nghĩ về chiến thắng của ông Biden", Aileen Horkin, một giáo viên tiểu học trong thị trấn, cho biết: "Tôi có thể nói với bất kỳ học sinh nào trong trường của tôi rằng, lớn lên chúng cũng có thể trở thành tổng thống".